У Раді розповіли, чи доведеться йти в ТЦК після електронного кабінету: нардеп "налякав" українців

Черги в ТЦК вдасться частково розвантажити після введення електронного кабінету, але до військкомату прийти все одно доведеться, сказав нардеп Роман Костенко.

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Черги до військкомату - в Раді пояснили, чи потрібно йти до ТЦК після електронного кабінету / колаж Главред, фото Mil.gov.ua та УНІАН

Черги до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) вдасться частково розвантажити одразу після запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного . Сподівання на це на парламентському брифінгу висловив секретар оборонного комітету Верховної Ради та нардеп із фракції "Голос" Роман Костенко.

Однак, каже народний обранець, можливість дистанційно оновлювати дані не дасть змоги уникнути відвідування ТЦК

За словами Костенка, у травні черги в ТЦК виникли через те, що туди масово прийшли люди, які мають бронь від мобілізації або якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, і впевнені, що "практично напевно не будуть призвані".

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"Ми думаємо, що, можливо, частково це [черги в ТЦК - Главред] розвантажить електронний кабінет, який дасть змогу людям реєструватися дистанційно. Нам учора його презентували, там є до нього деякі питання, але загалом він може це зробити. Але після цього все одно людям доведеться йти до військкомату", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше в Міноборони сказали, коли "обмежено придатним" проходити ВВК. Направлення на ВЛК видаватиме територіальний центр комплектування, де людина перебуває на обліку, пояснила Оксана Сухорукова.

Також раніше у Верховній Раді зробили заяву, коли можуть ухвалити нові штрафи для ухильників. Зазначалося, що Верховна Рада може вже цього тижня, з 6 по 12 травня, розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації та військового обліку.

Пізніше нардеп розповів, як карають працівників ТЦК. Якщо в діях представників ТЦК і СП є ознаки правопорушення, вони реєструються і розслідуються, розповів народний обранець Федір Веніславський.

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