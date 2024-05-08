Війська РФ будуть просуватися, на фронті зараз патова ситуація – Коваленко

Ми не одразу побачимо результат допомоги Україні від США по всій ліній бойового зіткнення, надання цієї допомоги матиме накопичувальний ефект.

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Війська РФ будуть просуватися, на фронті зараз патова ситуація, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Допомога від США, яка надходитиме в Україну, буде мати накопичувальний ефект. Ми не побачимо результату від надання цієї допомоги по всій ліній бойового зіткнення одразу.

Відбуватиметься поступове накопичування різної військової техніки, артилерії, боєприпасів та інших компонентів. Певний ефект стабілізації ситуації ми побачимо у другій половині-наприкінці травня, але не раніше. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Коваленко зазначив, що російські окупанти зараз намагаються прискорити свої наступальні дії на фронті. Загарбники хочуть захопити більше українських територій до того моменту, коли в Україну прибуде допомога від США.

"Наразі росіяни намагаються прискорити свої наступальні дії на фронті, щоб встигнути захопити якомога більше території України до моменту, коли Сили оборони отримають можливість більш ефективно протистояти їхнім м'ясним штурмам та навалі", – сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.

За його словами, варто бути готовими до того, що найближчим часом російські загарбники матимуть певне просування на фронті.

"Певною мірою склалася патова ситуація: ми повинні розуміти, що найближчим часом буде невелике просування противника. І воно продовжиться, доки Сили оборони не відновлять свої здатності для підвищення можливості протидії загрозам", – підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз про ситуацію на фронті найближчими тижнями:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Військова допомога Україні – останні новини

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