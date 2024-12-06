У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу.

https://glavred.net/ukraine/v-rade-prinyali-prisyagu-dvoe-novyh-nardepov-chto-o-nih-izvestno-10620311.html Посилання скопійоване

Нові нардепи в Раді / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія, facebook.com/bogdanlukashuk2020

Коротко:

В Раді з’явились нові депутати

Йдеться про Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука

Сьогодні в парламенті є 401 народний депутат

У Верховній Раді з'явилися двоє нових народних депутатів. Йдеться про Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу. Вони офіційно увійшли до складу Верховної Ради України.

відео дня

Железняк заявив, що Ташева замінить Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Водночас, Лукашук поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум, яка днями раніше склала мандат.

Зазначається, що сьогодні в парламенті 401 народний депутат, хоча при повному скликанні має бути 450.

Що відомо про Тамілу Ташеву

Таміла Ташева – колишня представниця президента у Криму. 26 листопада, ЦВК визнала Ташеву обраною народною депутаткою до партії "Голос". Вже 4 грудня Володимир Зеленський офіційно звільнив її з посади постійного представника президента в Криму.

Як повідомляє Вікіпедія, Ташева брала участь у розробці Стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також в підготовці кількох законодавчих ініціатив, таких як закон щодо статусу корінних народів України, закон про осіб, позбавлених свободи через політично вмотивовані переслідування, цивільних заручників і військовополонених, та скасування статусу нерезидента для кримчан.

Вона також долучалася до концепції розвитку кримськотатарської мови і брала участь в організації установчого саміту Кримської платформи.

У березні 2024 року Таміла Ташева увійшла в рейтинг топ 100 жінок-лідерок в межах проєкту "УП 100. Сила жінок" у категорії "Державне управління та політика", а у травні того ж року — до рейтингу "50 надихаючих лідерок" за версією видання NV.

Що відомо про Богдана Лукашука

Богдан Лукашук – колишній депутат Хмельницької міської ради. Працював заступником голови Хмельницької РДА, балотувався мером Хмельницького від "Батьківщини".

У Верховній Раді 4, 5, 6 та 7 скликань був помічником на громадських засадах свого батька - нардепа Олега Лукашука, який також двічі безуспішно балотувався на посаду Хмельницького міського голови.

У 2023 році суд оштрафував Лукашука через порушення антикорупційного законодавства. Маючи конфлікт інтересів на сесії Хмельницької міської ради, Лукашук проголосував за поновлення договору оренди землі підприємству його матері.

Верховна Рада - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55.

Також Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон.

Крім того, 19 листопада Верховна Рада України прийняла проєкт Державного бюджету на 2025 рік. У прийнятому Бюджеті-2025 показники доходів бюджету збільшили на 2,3 трлн грн: сюди входить 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д.

Читайте також:

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред