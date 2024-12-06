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У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

Марія Николишин
6 грудня 2024, 13:27
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Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу.
У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо
Нові нардепи в Раді / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія, facebook.com/bogdanlukashuk2020

Коротко:

  • В Раді з’явились нові депутати
  • Йдеться про Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука
  • Сьогодні в парламенті є 401 народний депутат

У Верховній Раді з'явилися двоє нових народних депутатів. Йдеться про Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Таміла Ташева і Богдан Лукашук склали присягу. Вони офіційно увійшли до складу Верховної Ради України.

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Железняк заявив, що Ташева замінить Олега Макарова, який помер 29 жовтня.

Водночас, Лукашук поповнить склад "Батьківщини" замість Альони Шкрум, яка днями раніше склала мандат.

Зазначається, що сьогодні в парламенті 401 народний депутат, хоча при повному скликанні має бути 450.

Що відомо про Тамілу Ташеву

Таміла Ташева – колишня представниця президента у Криму. 26 листопада, ЦВК визнала Ташеву обраною народною депутаткою до партії "Голос". Вже 4 грудня Володимир Зеленський офіційно звільнив її з посади постійного представника президента в Криму.

Як повідомляє Вікіпедія, Ташева брала участь у розробці Стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також в підготовці кількох законодавчих ініціатив, таких як закон щодо статусу корінних народів України, закон про осіб, позбавлених свободи через політично вмотивовані переслідування, цивільних заручників і військовополонених, та скасування статусу нерезидента для кримчан.

Вона також долучалася до концепції розвитку кримськотатарської мови і брала участь в організації установчого саміту Кримської платформи.

У березні 2024 року Таміла Ташева увійшла в рейтинг топ 100 жінок-лідерок в межах проєкту "УП 100. Сила жінок" у категорії "Державне управління та політика", а у травні того ж року — до рейтингу "50 надихаючих лідерок" за версією видання NV.

Що відомо про Богдана Лукашука

Богдан Лукашук – колишній депутат Хмельницької міської ради. Працював заступником голови Хмельницької РДА, балотувався мером Хмельницького від "Батьківщини".

У Верховній Раді 4, 5, 6 та 7 скликань був помічником на громадських засадах свого батька - нардепа Олега Лукашука, який також двічі безуспішно балотувався на посаду Хмельницького міського голови.

У 2023 році суд оштрафував Лукашука через порушення антикорупційного законодавства. Маючи конфлікт інтересів на сесії Хмельницької міської ради, Лукашук проголосував за поновлення договору оренди землі підприємству його матері.

Верховна Рада - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55.

Також Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон.

Крім того, 19 листопада Верховна Рада України прийняла проєкт Державного бюджету на 2025 рік. У прийнятому Бюджеті-2025 показники доходів бюджету збільшили на 2,3 трлн грн: сюди входить 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д.

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Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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