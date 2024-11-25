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У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт

Маріна Фурман
25 листопада 2024, 16:15
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Петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів.
У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт
Зниження віку для мобілізації / Колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Раді пропонують зменшити мобілізаційний вік до 55 років
  • Командири у війську просять мобілізувати менше літніх чоловіків

У Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55. Про це йдеться в картці законопроєкту №12222 на сайті парламенту.

Водночас документ пропонує зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, які виявили бажання приєднатися до війська та відповідають встановленим у законі критеріям до проходження такої служби.

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Автори законопроєкту посилаються на командирів нижчої ланки, які просять мобілізувати менше літніх чоловіків, бо, мовляв, на деяких ділянках бойових дій їх не можна залучити.

Один з нардепів заявив, що ініціативу підтримують українці, адже петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів.

У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт
Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному форматі через портал "Дія". За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

У нещодавній постанові Кабміну йшлося, що для бронювання тепер зарплата на підприємстві тепер має бути не нижчою за 20 тисяч гривень, а співробітник має уточнити свої дані та не перебувати у списку розшукуваних осіб.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомляв, що особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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