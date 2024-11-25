У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт

Петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів.

https://glavred.net/ukraine/v-rade-predlagayut-snizit-mobilizacionnyy-vozrast-nardepy-podali-zakonoproekt-10617224.html Посилання скопійоване

Зниження віку для мобілізації / Колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Раді пропонують зменшити мобілізаційний вік до 55 років

Командири у війську просять мобілізувати менше літніх чоловіків

У Верховну Раду подали законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації з 60 років до 55. Про це йдеться в картці законопроєкту №12222 на сайті парламенту.

Водночас документ пропонує зберегти право на військову службу для громадян, старших за 55 років, які виявили бажання приєднатися до війська та відповідають встановленим у законі критеріям до проходження такої служби.

відео дня

Автори законопроєкту посилаються на командирів нижчої ланки, які просять мобілізувати менше літніх чоловіків, бо, мовляв, на деяких ділянках бойових дій їх не можна залучити.

Один з нардепів заявив, що ініціативу підтримують українці, адже петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному форматі через портал "Дія". За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

У нещодавній постанові Кабміну йшлося, що для бронювання тепер зарплата на підприємстві тепер має бути не нижчою за 20 тисяч гривень, а співробітник має уточнити свої дані та не перебувати у списку розшукуваних осіб.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомляв, що особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Читайте також:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред