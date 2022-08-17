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У Раді попередили про покарання для жінок, які не стали на військовий облік

17 серпня 2022, 21:11

У разі ухилення від взяття на військовий облік можуть бути застосовані примусові заходи, не виключив Федір Веніславський.

Військові, жінки, військовий облік
У Раді прокоментували питання військового обліку для жінок / УНІАН

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував питання військового обліку для жінок.

Він підкреслив під час брифінгу, що за ухилення від військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.

Разом з тим нардеп не виключив, що в майбутньому, у разі ухилення від взяття на військовий облік, можуть бути застосовані примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання нормативно-правових актів.

"Військовий обов'язок жінок не є чимось новим для України. За часів Радянського Союзу і незалежності України жінки певних професій, які отримали саме професійну освіту за відповідною спеціальністю, тобто з документами, що підтверджують рівень кваліфікації, повинні перебувати на військовому обліку", - пояснив представник Верховної Ради.

"Але якщо ці жінки не стануть на військовий облік, то ніякі негативні наслідки до них не будуть застосовуватися. Хоча за це передбачена адміністративна відповідальність, і в майбутньому, думаю, що в разі ухилення від взяття на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів", - додав Веніславський.

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік та у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

Інші новини:

війна в Україні Федір Веніславський військовий облік
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