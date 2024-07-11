У Раді хочуть скасувати перехід на літній і зимовий час: що сталося

В українському парламенті, Верховній Раді, народні депутати можуть відмовитися від літнього часу і переведення стрілок, розповів народний обранець Железняк.

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В Україні хочуть скасувати перехід на літній час - у Раді озвучили деталі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У Раді планують скасувати для українців перехід з літнього на зимовий час - з тим, щоб постійно був нинішній зимовий час (UTC+2 за міжнародною шкалою). Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Згідно з попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже в другому читанні законопроєкт Спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Дуже правильна ініціатива - буду підтримувати", - стверджує народний обранець.

Скасування переходу на літній час - що відомо

У березні 2021 року народна депутатка від Слуги народу, заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розповіла про перспективи розгляду парламентарями законопроєкту щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні.

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"Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту", - повідомляла вона.

Законопроєкт було розглянуто в першому читанні тоді ж і за нього проголосували 277 депутатів. Однак у другому читанні його не було ухвалено за основу та в цілому.

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