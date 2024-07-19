У роботі "Нової пошти", мобільного оператора та банку стався масштабний збій

У компаніях повідомили про причини несправностей і працюють над повноцінним відновленням роботи.

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Українці скаржаться на збої в роботі декількох компаній / Колаж: Главред, фото: flickr

Вранці, 19 липня, у системі "Нової Пошти" стався масовий збій. З'явилася інформація, що відділення тимчасово не працюють, клієнти повідомляли про проблеми в роботі терміналів. Згодом представники компанії пояснили, що сталося і чи довго триватимуть незручності.

"Нова пошта" повідомила у Telegram, що у роботі системи з обслуговування клієнтів стався технічний збій. Причиною цього стали деякі програмні оновлення.

"Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зброї у роботі помітили і користувачі мобільного оператора Vodafone. Клієнти не можуть здійснити дзвінок та поповнити рахунок. У компанії наразі не прокоментували, з чим це пов'язано.



Про технічні труднощі заявив ще й Sense Bank. У Facebook вони повідомили, що цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Працівники активно працюють над відновленням усіх сервісів.

"Що не працює: відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, збірки та довідки", - йдеться у повідомленні.

Що таке "Нова пошта"? "Нова пошта" — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

Що відомо про "Нову пошту" в умовах російсько-української війни

Нагадаємо, у жовтні 2023 року окупаційні війська вдарили ракетою по цивільному об'єкту на Харківщині. Тоді російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", де загинули працівники компанії.

Після цієї цинічної атаки міністерство оборони Росії вирішило не згадувати про удар ракетою по терміналу Нової пошти у Харківській області у своєму щоденному зведенні.

Після трагедії "Нова пошта" не припинила роботу і вже у листопаді 2023 к компанії повідомили про наміри скоротити час доставки по країні ще на дві години. У коментарі Forbes власники зазначили, що зі звичних 24 годин термін доставки скоротиться до 22 у 2024 році.

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