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Ветеран АТО пропонує мобілізувати ще одну категорію українців: про кого йдеться

Анна Ярославська
11 грудня 2023, 08:35
До 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати й забрати на фронт, вважає Євген Дикий.
Євген Дикий, мобілізація, Нацполіція
Євген Дикий пропонує мобілізувати поліціянтів і силовиків / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація. Замість того, щоб призивати звичайних цивільних, можна було б мобілізувати українських правоохоронців, які проходять фізичну підготовку, медичну комісію та мають хоча б базові навички володіння зброєю. Таку думку озвучив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, зараз правопорядок в Україні охороняють забагато людей. 50 або навіть 100 тисяч з них цілком можна було б забрати на фронт, причому зробити це можна дуже швидко.

"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не багато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх усіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібен. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра у нас була б проблема вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч - це трохи дофіга. Ось я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт", - сказав Дикий в інтерв'ю ТСН.

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Ветеран АТО додав: для того, щоб мобілізувати до лав ЗСУ правоохоронців, потрібно ухвалити всього лише одне рішення — зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

"Я навів як приклад Національну поліцію, тому що їх найбільше. Але ж насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, фіскальна поліція, Митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, володіють хоча б базовими навичками володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень, відмінний від звичайного мобілізованого цивільного", - сказав Дикий.

"Загалом це десь півмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити це дуже швидко", — вважає військовий аналітик.

Мобілізація в Україні

8 листопада депутати Верховної Ради в дев'ятий раз проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 14 лютого 2024 року.

9 листопада відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

До кінця 2023 року в Україні повинні ухвалити новий законопроект про мобілізацію, який регулюватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов'язаних.

В Україні пропонують мобілізувати громадян за письмовою згодою. Мобілізувати будуть тих, хто має відстрочку або бронь від мобілізації, а також працівників правоохоронних органів. Крім того, пропонується звільнятися зі служби за власним бажанням. Про це йдеться в законопроекті №10209, який зареєстрували у Верховній Раді.

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