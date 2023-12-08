Рекордні втрати на всіх напрямках: Росія не встигає поповнювати резерви - ISW

За даними аналітиків, мобілізаційного ресурсу Росії вистачає лише для того, аби закривати втрати в бойових підрозділах на всіх напрямках ведення бойових дій.

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За листопад 2023 року лише на 3 напрямках росіяни втратили 11 тисяч осіб / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Окупанти на українському фронті щоденно втрачають людські ресурси з такою швидкістю, що їм майже не вдається відновлювати ці втрати. За листопад 2023 року лише на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські сили, за даними Збройних сил України, зазнали втрат понад 11 тисяч осіб. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що втрати російських військ в районі Авдіївки та Мар'їнки можуть бути ще більшими, оскільки там росіяни здійснюють масовані атаки із залученням піхоти після того як зазнали великих втрат у техніці.

Останні втрати російських військ під Авдіївкою, за інформацією Збройних сил України, оцінюються в понад 5 тисяч осіб. Крім того, українські військові повідомили про знищення щонайменше 1200 та поранення понад 2200 російських військових на лівому березі Херсонщини з 17 жовтня по 17 листопада. На додаток, росіяни щоденно втрачають особовий склад на Запорізькому та інших напрямках бойових дій.

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ISW зауважує, що немає можливості перевірити та підтвердити представлені ЗСУ дані щодо втрат росіян. Росія з свого боку приховує інформацію про свої втрати. Проте, якщо припустити, що дані від ЗСУ є достовірними, обсяг втрат може виходити за рамки показників мобілізаційних зусиль РФ, які щомісяця призивають в російські війська від 20 до 40 тисяч осіб.

Наприклад, незважаючи на втрати, кількість російських військових на найбільш активних напрямках фактично залишається сталою, що свідчить про те, що всі нові військові з'єднання Росії призначаються для відновлення втрат.

"Росіяни змушені терміново перекидати туди новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання – це перешкоджає російським довгостроковим зусиллям з нарощення військ в Україні та формування резервів", - зазначили аналітики.

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