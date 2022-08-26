УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Полтаві вчителька біології виправдовувала агресію РФ та розповідала учням про "звірства" Азова

26 серпня 2022, 11:59

Педагог працювала в школі №4. Народилася в Кіровській області РФ і має українське громадянство. Після завершення розслідування її загрожує до 5 років в'язниці.

Школа
У Полтавській школі працювала вчителька, яка підтримує агресію РФ / Фото УНІАН

В одній зі шкіл Полтави розгорівся скандал. Вчителька біології та хімії під час дистанційних уроків розповідала учням про "звірства" захисників України з полку Азов та "правоту РФ щодо "ДНР/ЛНР". У липні педагога звільнили. Жінка не може виїжджати з міста без відома слідчого.

Як йдеться у реєстрі судових рішень, 22 серпня суддя Жовтневого райсуду Полтави Володимир Бугрій відпустив горе-вчительку під особисте зобов'язання.

Жінка - пенсійного віку, народилася в Кіровській області РФ і має українське громадянство. Вона працювала в Полтавській школі №4. Під час онлайн-занять у ZOOM з 2021 по 2022 рік серед учнів середніх та старших класів вона висловлювала антиукраїнську позицію та підтримувала дії держави-агресорки.

Видео дня

Крім того, вчителька проводила уроки російською мовою і визнавала правомірною окупацію частини території України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року жінка почала пропагувати від'єднання території так званих "ДНР" і "ЛНР" від територій України, запевняючи, що ціною територій федеративних республік можна тепер втратити всю країну.

Також жінка обговорювала можливість розробки біологічної зброї на території України та засуджувала діяльність полку "Азов", бійці якого нібито катували полонених.

Фахівці інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса дійшли висновку, що такі висловлювання вчительки могли мати деструктивний вплив на когнітивну, емоційну, мотиваційну сфери психіки учнів. А також у них могли формуватися негативні соціальні установки, стереотипи і ставлення до Збройних Сил України або конституційного устрою країни.

У червні жінці не продовжили трудовий контракт зі школою. А 18 серпня вчительці-колаборантці повідомили про підозру. В якості запобіжного заходу їй вибрали особисте зобов'язання - аналог "підписки про невиїзд".

Після завершення розслідування педагогу загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна або без цього.

Як повідомляв Главред, в грудні 2021 року в столичному ліцеї № 303 на Позняках розгорівся мовний скандал. На прохання учня спілкуватися українською вчителька німецької мови заявила, що пишається тим, що вона - росіянка, а не українка.

Цікаво, конфлікт стався в ліцеї, навчально-виховним потенціалом якого є "національне виховання з метою вивчення та збереження спадщини українського народу". Відео мовного конфлікту потрапило у Мережу, і інформація дійшла до керівництва навчального закладу. З'ясувалося, що конфлікт стався між учнем восьмого класу і вчителькою німецької та російської мов Ларисою Бондар.

Інші новини:

ДНР війна в Україні ЛНР Азов ЗСУ новини Полтави новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:19

Другий раз два роки: зірку фільмів Один вдома звинуватили у зґвалтуванні

12:17

Кажуть, що допомагає: навіщо деякі люди обертають ноги фольгою

12:07

ЗСУ знищили з HIMARS базу окупантів у Кадіївці: ліквідовано 200 російських десантниківФото

11:59

У Полтаві вчителька біології виправдовувала агресію РФ та розповідала учням про "звірства" Азова

11:31

Злісна сестра: Крістіна Орбакайте була проти появи у Пугачової двійнят від Галкіна

Реклама
11:22

Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФВідео

11:19

Група 1+1 media ексклюзивно та безкоштовно транслюватиме Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків

11:13

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала щасливе фото з весілля

11:01

Кому не можна їсти халву і яка халва найкориснішаВідео

10:55

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

10:48

Щойно Путін помре або втратить владу, путінізм випустить дух разом з нимПогляд

10:38

Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

10:33

"Бажаємо возз’єднатися з Каддафі і Хусейном": у МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" УкраїниВідео

10:16

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

09:49

РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворогаВідео

09:42

"Мій синочок годину тут пролежав": ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцемВідео

09:22

"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППОВідео

09:11

"Це буде божевілля": британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з УкраїниВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

08:43

Путін отримав прочуханки від українців, здувся і скисПогляд

Реклама
08:18

Путін збільшує армію РФ: в Міноборони України порадили закупити 2 млн мішків для трупівВідео

08:02

Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ

07:20

У районі Запорізької АЕС спалахнула пожежа, видно стовп диму - фото із супутника

06:41

Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ - Шольц

06:00

Дурість чи навмисна провокація: чому Папа Римський пошкодував ДугінуПогляд

05:40

Провокують біду: 3 рослини, які потрібно викинути з будинкуВідео

05:30

Відведе біду і притягне удачу: три знаки зодіаку, яким обов'язково потрібно носити золото

05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експертВідео

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

Реклама
22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

21:21

Залужний наказав не відправляти на передову гурт "Антитіла"

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти