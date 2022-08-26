У Полтаві вчителька біології виправдовувала агресію РФ та розповідала учням про "звірства" Азова

У Полтавській школі працювала вчителька, яка підтримує агресію РФ / Фото УНІАН

В одній зі шкіл Полтави розгорівся скандал. Вчителька біології та хімії під час дистанційних уроків розповідала учням про "звірства" захисників України з полку Азов та "правоту РФ щодо "ДНР/ЛНР". У липні педагога звільнили. Жінка не може виїжджати з міста без відома слідчого.

Як йдеться у реєстрі судових рішень, 22 серпня суддя Жовтневого райсуду Полтави Володимир Бугрій відпустив горе-вчительку під особисте зобов'язання.

Жінка - пенсійного віку, народилася в Кіровській області РФ і має українське громадянство. Вона працювала в Полтавській школі №4. Під час онлайн-занять у ZOOM з 2021 по 2022 рік серед учнів середніх та старших класів вона висловлювала антиукраїнську позицію та підтримувала дії держави-агресорки.

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Крім того, вчителька проводила уроки російською мовою і визнавала правомірною окупацію частини території України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року жінка почала пропагувати від'єднання території так званих "ДНР" і "ЛНР" від територій України, запевняючи, що ціною територій федеративних республік можна тепер втратити всю країну.

Також жінка обговорювала можливість розробки біологічної зброї на території України та засуджувала діяльність полку "Азов", бійці якого нібито катували полонених.

Фахівці інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса дійшли висновку, що такі висловлювання вчительки могли мати деструктивний вплив на когнітивну, емоційну, мотиваційну сфери психіки учнів. А також у них могли формуватися негативні соціальні установки, стереотипи і ставлення до Збройних Сил України або конституційного устрою країни.

У червні жінці не продовжили трудовий контракт зі школою. А 18 серпня вчительці-колаборантці повідомили про підозру. В якості запобіжного заходу їй вибрали особисте зобов'язання - аналог "підписки про невиїзд".

Після завершення розслідування педагогу загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна або без цього.

Як повідомляв Главред, в грудні 2021 року в столичному ліцеї № 303 на Позняках розгорівся мовний скандал. На прохання учня спілкуватися українською вчителька німецької мови заявила, що пишається тим, що вона - росіянка, а не українка.

Цікаво, конфлікт стався в ліцеї, навчально-виховним потенціалом якого є "національне виховання з метою вивчення та збереження спадщини українського народу". Відео мовного конфлікту потрапило у Мережу, і інформація дійшла до керівництва навчального закладу. З'ясувалося, що конфлікт стався між учнем восьмого класу і вчителькою німецької та російської мов Ларисою Бондар.

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