У Полтаві пікап на швидкості збив дитину на дорозі: момент ДТП потрапив на відео

У Полтаві авто збило дитину на дорозі / pl.npu.gov.ua

У неділю вранці, 28 листопада, у Полтаві на вулиці Європейській неподалік ТРЦ Конкорд автомобіль збив дитину на проїжджій частині.

Дитину від удару відкинуло на кілька метрів, її відвезли в реанімацію, повідомляє ГУ НП в Полтавській області.

За попередньою інформацією, 43-річний водій Volkswagen Amarok рухався по вул. Європейській в напрямку центру і збив 8-річного хлопчика, який перебігав дорогу.

Поліція вивчає події ДТП. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілий середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За інформацією патрульної поліції, станом на 10: 50 стан хлопчика був стабільно важким. Його госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої міської клінічної лікарні.

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/ poltava.to

Додамо, що момент аварії потрапив на камери відеоспостереження. На роликах видно, що потерпілий переходив дорогу. Одна з машин пригальмувала, щоб пропустити хлопчика, а водій позашляховика, ймовірно, не помітив дитину. Тоді він перейшов на біг, щоб швидше опинитися на іншій стороні вулиці, і потрапив прямо під колеса. Судячи з усього, дитина переходила дорогу на червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася автомобільна аварія за участю маршрутки і трамвая, і в результаті якої постраждав пішохід-15-річний підліток. Він в той момент переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.

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