У Кривому Розі трамвай врізався у маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі" / УНІАН

У Кривому Розі сталася моторошна автомобільна аварія за участю маршрутки і трамвая, унаслідок якої постраждав пішохід - 15-річний підліток. Він в той момент переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.

Як повідомляє видання "Відкритий", інцидент стався на Свято-Миколаївській вулиці в п'ятницю ввечері, 26 листопада.

Попередньо відомо, що маршрутний автобус №300 об'їжджав машини, що стоять на узбіччі дороги, і таким чином виїхав на трамвайні колії, зупинившись на них перед "зеброю".

В цей час якраз по пішохідному переходу йшли підлітки - два хлопчики з велосипедами.

Водій трамвая не встиг загальмувати вчасно, і врізався в маршрутку в задній бампер. Сила удару була така, що бус виштовхнуло на "зебру", і далі транспорт наїхав на одного з підлітків.

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На місце ДТП приїхала карета "швидкої", а також правоохоронці.

Постраждалого підлітка відвезли в міську лікарню №8 для надання медичної допомоги, і лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Кривому Розі трамвай врізався в маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі" / скріншот з відео

Поліція з'ясовує деталі та обставини аварії.

Нагадаємо, раніше унаслідок ДТП на Окружній під Харковом загинули три людини, включаючи дитину. Ще п'ятеро людей доставили в лікарні з травмами. Аварія сталася орієнтовно о 17:30 у четвер, 25 листопада.

27 жовтня в Харкові автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості вулицею Одеською, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора. Унаслідок аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний - 16-річний Микола Харківський - перебуває у СІЗО.

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