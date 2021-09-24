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Загиблого після побиття польськими копами українця привезли додому з "тоннами гриму" на обличчі

24 сентября 2021, 10:37
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Батькам не дали навіть обійняти і поцілувати сина в труні під час прощання. Також вони розповіли про інші дивні речі, які сталися після смерті Дмитра.

Дмитро Никифоренко
Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після жорстокого побиття польськими поліцейськими / Фото Facebook

В Україну доставили тіло Дмитра Никифоренка, який помер у польському витверезнику після знущань поліцейських. Це сталося за два тижні після смерті українця і коштувало приблизно чотири тисячі євро.

Батьки загиблого розповіли виданню Факти, що на обличчя Дмитра було нанесено дуже багато гриму. Їм не дали навіть обійняти і поцілувати сина в труні під час прощання.

"Мовляв, ведеться слідство, тіла ще не можна торкатися", - пояснив батько загиблого Сергій Никифоренко.

За його словами, після смерті Дмитра відбувалися незрозумілі речі.

"Його друзів і колег не пускали в морг, мовляв, тіло ще на експертизі. Лише на п'ятий день після письмового дозволу прокурора нарешті допустили (...) Побачивши мертвого Дмитра, друзі звернули увагу на кілька деталей. Обличчя було загримовано. Ніби кілька діб гримували, щоби щось приховати. Але на шиї залишилися чорно-сині сліди. Немов хтось став Дмитру на шию. Були незрозумілі гематоми, сліди від ран, де кров запеклася на ліктях і ногах. Медичний експерт пояснив, відводячи очі, що Дмитро, вмираючи, невдало впав і забився. До того ж сина одягли в зовсім інші футболку і шорти, не ті, в яких він був. Новий одяг на його тілі був чистим і випрасуваним. Чому?",- розповів батько.

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Сергій додав, що головним для сім'ї було зняти із сина клеймо наркомана і алкоголіка. За його словами, Дмитро з дитинства займався спортом - стріт воркаутом (вулична гімнастика), був одним з найактивніших атлетів.

"Хлопці навіть виступали в Києві на Х-факторі. Ними пишався весь Немирів. Син не мав шкідливих звичок. Після школи він закінчив будівельний технікум за спеціальністю "обслуговування газового господарства", потім – університет. Відслужив півтора року в Національній гвардії України в Харкові", - розповів Никифоренко-старший і додав, що Дмитро ніколи не порушував трудової дисципліни і техніки безпеки.

Дмитро Никифоренко
Дмитро Никифоренко / Фото Факти

У листопаді він планував одружитися зі своєю дівчиною, а також восени повинен був отримати офіційний статус в Польщі.

"Дмитро відкладав гроші на весілля, а вийшло, що на похорон", - додав батько загиблого.

Смерть Дмитра Никифоренка в Польщі

У липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що поліцейські 30 липня о 22:27 доставили українця у витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23:53 Никифоренко помер.

Наречена загиблого Сузанна Водолівова розповіла про останні години його життя.

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

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