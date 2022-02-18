У Польщі знайшли тіло 42-річної українки: труп лежав у стічній канаві

Слідство з'ясовує, чи причетні до смерті жінки сторонні особи.
У польському місті Кшивінь у дренажній канаві знайшли тіло 42-річної українки.
Як повідомляє gostyn24.pl, труп виявили вранці виявили. Тіло випадково помітили випадкові перехожі.
Зараз воно спрямоване на судово-медичну експертизу, яка покаже. чи причетні до смерті сторонні особи.
Нагадаємо, раніше в Польщі українець за кермом вантажівки Volkswagen врізався в трамвай, після чого його авто протаранило стовп. 41-річний заробітчанин загинув. В результаті ДТП також є постраждалі.
Також раніше в польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив у витверезник через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.
Тим часом, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.
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