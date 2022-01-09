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У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям

9 січня 2022, 12:25

До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями.

поліція Польща
Поліція Польщі / pixabay

В Польщі у центрі Варшави посеред ночі випадкові перехожі натрапили на жінку. Вона була без свідомості, а біля неї знаходився 5-місячний хлопчик.

Як повідомляють у поліції Польщі, це виявилася 33-річна громадянка України. За словами свідків, вона лежала на землі між припаркованими авто і ні на що не реагувала. Зверху на ній була маленька дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки на голові.

До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями.

"Жінка виявилася такою п'яною, що ледь трималася на ногах. Пізніше тест показав в крові 3 проміле алкоголю. Прибулі на виклик медики не виявили загроз життю нетверезій громадянці і дитині", - йдеться в повідомленні.

Дитину відібрали у батьків

Під час прибуття поліцейських жінці на мобільний телефонувала мати дитини. Вона розповіла, що сестра її чоловіка вийшла на прогулянку з їх 5-місячним сином та перестала відповідати на дзвінки.

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"Коли мати дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обидва - громадяни України), виявилося, що вони теж були нетверезими - жінка мала майже 1 проміле алкоголю, а її чоловік - 1,5. Того вечора у них було сімейне застілля", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські не віддали дитину батькам і хлопчик тимчасово потрапив під опіку працівників інтервенційного центру до усиновлення. Далі справою займатиметься Сімейний суд. Українці, яку знайшли без свідомості з немовлям, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше в польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив у витверезник через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.

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