У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям

До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями.
В Польщі у центрі Варшави посеред ночі випадкові перехожі натрапили на жінку. Вона була без свідомості, а біля неї знаходився 5-місячний хлопчик.
Як повідомляють у поліції Польщі, це виявилася 33-річна громадянка України. За словами свідків, вона лежала на землі між припаркованими авто і ні на що не реагувала. Зверху на ній була маленька дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки на голові.
До приїзду правоохоронців перехожим вдалося трохи привести жінку до тями.
"Жінка виявилася такою п'яною, що ледь трималася на ногах. Пізніше тест показав в крові 3 проміле алкоголю. Прибулі на виклик медики не виявили загроз життю нетверезій громадянці і дитині", - йдеться в повідомленні.
Дитину відібрали у батьків
Під час прибуття поліцейських жінці на мобільний телефонувала мати дитини. Вона розповіла, що сестра її чоловіка вийшла на прогулянку з їх 5-місячним сином та перестала відповідати на дзвінки.
"Коли мати дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обидва - громадяни України), виявилося, що вони теж були нетверезими - жінка мала майже 1 проміле алкоголю, а її чоловік - 1,5. Того вечора у них було сімейне застілля", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські не віддали дитину батькам і хлопчик тимчасово потрапив під опіку працівників інтервенційного центру до усиновлення. Далі справою займатиметься Сімейний суд. Українці, яку знайшли без свідомості з немовлям, загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, раніше в польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив у витверезник через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.
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