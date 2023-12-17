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У політичній невизначеності, але ЗМІ згущують фарби: Коваленко пояснив ситуацію на фронті

Яна Ставська
17 грудня 2023, 18:43
Законопроект про подальше фінансування України блокується Конгресом зовсім не через Україну, зазначив Коваленко.
У політичній невизначеності, але ЗМІ згущують фарби: Коваленко пояснив ситуацію на фронті
Росія пішла у наступ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Війна в Україні знаходиться в ситуації, яку багато хто вважає політично невизначеною, розповів в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт згадав про вибори в США. Але, додав він,"баталії рано чи пізно закінчаться і почнеться дискусія не про те, чого вимагають партії (в даному випадку - Республіканська), а про інтереси держави".

"І саме допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню є інтересом США державного рівня переважна більшість республіканців підтримує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню", - підкреслив Коваленко.

Законопроект про фінансову підтримку країн блокується через внутрішньополітичні завдання, які ґрунтуються на інших принципах, впевнений експерт.

"Наприклад, питання посилення міграційної політики і необхідність будівництва паркану на кордоні з Мексикою були закладені в бюджет ще Дональдом Трампом, і це сфера інтересів Республіканської партії. Компроміс між демократами і республіканцями з'явиться через деякий час. Треба лише почекати", - пояснив він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо термінів війни:

Водночас більшість ЗМІ і західних аналітиків починають розповідати про те, що на Заході нібито закінчилися всі ресурси для допомоги Україні.

"І все це на тлі політичних баталій в США. Виникає багато питань щодо подібної аналітики та висновків. Наприклад, чому не аналізуються номенклатура зброї, в тому числі, і тих країн, які ще не допомогли Україні в достатній кількості, і питання розширення замовлень Києва щодо військової техніки. І це відбувається тому, що комусь вигідно створювати ауру, що нібито все пропало, а Україна за крок до апокаліпсису і ніхто не може їй допомогти", - сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Україні не вистачає зброї

На тлі вибухнули суперечки у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ВСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і в найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України
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