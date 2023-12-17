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ЗСУ можуть піти в новий наступ: названо ймовірні напрямки й терміни

Олексій Тесля
17 грудня 2023, 13:55
Павло Нарожний назвав тактичну і стратегічну мету просування ЗСУ на півдні.
ВСУ
ЗСУ можуть піти в новий наступ / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Бійці ЗСУ можуть почати нову наступальну операцію у 2024 році навіть взимку або вже навесні, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

При цьому українським захисникам необхідно дочекатися поставок обіцяного Заходом озброєння, розповів він у коментарі Каналу 24.

"Зараз у нас є як мінімум 3 плацдарми на лівому березі Дніпра. Точно відомо, що один з них – біля села Кринки. Я більш ніж упевнений, що це плацдарм наступу", – упевнений експерт.

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При цьому Нарожний припустив, що наступальні дії почнуться або при сильних морозах, які протримаються хоча б кілька тижнів, або вже навесні.

Він також зазначив, що є велика ймовірність того, що коли Україна отримає сучасну зброю (F-16 і нові системи Patriot), тоді з'явиться перевага в повітрі.

Ймовірні напрямки наступу ВСУ

Тактична мета - звільнення Олешок. Це районний центр через річку від центру Херсона, який постійно страждає артобстрілами. В Олешки постачають зброю, техніку і військових виключно однією дорогою біля Раденська. Важливо перерізати цей шлях і відкинути ворожі війська;

Стратегічна мета - рухатися далі до Перекопського перешийка (70 км). Оскільки ворог не очікував форсування Дніпра, всі оборонні споруди будував на інші ділянки фронту - Запорізькому напрямку. Відповідно наступати на цій ділянці фронту буде легше, тим більше що взимку окупанти не зможуть нічого побудувати.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурмові атаки РФ на півдні і "перемололи" сотні окупантів. За минулий день ворог здійснив понад тисячу артобстрілів позицій ЗСУ, повідомив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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Херсонська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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