РФ збирає ракети: коли окупанти планують масовано бити по Україні

Загроза масованих ударів РФ по Україні залишається високою.

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РФ може бити по Україні ракетами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, відкриті джерела

Виробничі потужності країни-окупанта дозволяють РФ обстрілювати територію України ракетами практично всю зиму.

Як говориться в аналізі, опублікованому на порталі Defence Express, ЗС РФ мають мінімальні запаси далекобійних ракет Х-101, Х-555, х-55, "Калібр", Р-500.

Водночас підкреслюється, що загроза масованих ударів все ще залишається, у зв'язку з цим Україні загрожують кілька типів озброєння, яким володіють росіяни.

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Згідно з проведеним аналізом, з травня по вересень росіяни випустили по Україні 586 ракет, з них Х-101, Х-555, Х-55 — 429 одиниць, "Калібрів" — 130 од., Р-500 — 27 од.

У той же час за інформацією ГУР, російська промисловість з березня по червень могла випустити 280 ракет (мова йде про "Калібри", Х-101 і Р-500), а з липня по вересень — 300 ракет. Не виключено, що окупанти випустили по Україні ті ж ракети, які виробили.

"РФ використовувала у весняно-літній період ракети з серійними номерами, які відповідають часу виробництва в другому і третьому кварталі", - пишуть автори.

На думку аналітиків, у РФ можуть залишатися ракети, які були випущені в жовтні. У той же час не варто забувати про те, окупанти мають у своєму розпорядженні балістичні ракети, авіаційні ракети Х-22 і Х-59, а також протикорабельні ракети "Онікс".

РФ може бити по Україні ракетами / defence-ua.com

Масовані удари РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується масовано бити по Україні. Головна мета окупантів-викликати соціально-політичну напругу в країні, впевнений Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готується масовано бити по Україні: Зеленський назвав цілі і терміни ударів. Україна планує максимально посилити засоби ППО, підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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