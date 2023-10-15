Окупанти вночі тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя: є руйнування

Внаслідок ракетного удару було частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Також є руйнування житлових будинків в області.

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Окупанти вночі тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Міноборони РФ, Telegram Анатолій Куртєв

Російські загарбники у ніч на неділю, 15 жовтня, здійснили удар по Запоріжжю трьома ракетами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram. Він зазначив, що російські загарбники також наносили удари дронами-камікадзе та авіабомбами по низці населених пунктів області.

"Військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці. 154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню", – розповів Малашко. відео дня

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атак загарбників по області надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Атака на Запоріжжя – є руйнування

Як повідомили у Запорізькій ОВА журналістам "Суспільного", російські окупанти вночі близько 02:00 нанесли удари трьома ракетами С-300 по околиці Запоріжжя. Внаслідок влучання було частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. На місці зараз працюють відповідні служби.

У той же час Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі зазначив, що після атаки окупантів почали надходити заявки про пошкодження вікон в будинках:

"Станом на ранок усі ушкодження, по яким надійшли звернення, усунуто. Відповідні служби обстежують території та з’ясовують деталі. Комунальні служби працюють в штатному режимі", – розповів Куртєв.

Ракетні удари РФ по Україні

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти. Окупанти вбили 55 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі.

У ЗСУ попередили, що РФ готує масовані удари. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку російськими окупантами нових ракетних ударів по Україні. За його словами, війська країни-агресора взяли паузу в ракетних ударах. Ймовірно це зроблено з метою накопичення ракет.

У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні. Ворог останнім часом в більшості завдає ударів дронами-камікадзе, причому ракет використовується менше, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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