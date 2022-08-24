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24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WP

24 серпня 2022, 13:48

Олексій Резніков передавав для Шойгу, що готовий прийняти лише капітуляцію з боку РФ.

24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WP
Єрмак вилаяв Дмитра Козака, коли той пропонував Україні здатись / Офіс президента

У перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, Кремль телефонував у Київ та вимагав здатися. При чому робив це найближчий соратник Путіна Дмитро Козак, який народився в Україні. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє The Washington Post.

Козак намагався переконати Єрмака у тому, що українцям нібито "настав час здатися". Тоді Єрмак облаяв його і поклав слухавку.

Також повідомляється, що 22 лютого міністр оборони Білорусі Віктор Хренін переконував Олексія Резнікова у тому, що наступу з території Білорусі не буде. Він навіть дав "слово офіцера".

Вже 26 лютого білорус знову зателефонував українському міністру оборони та передав послання глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. "Тремтячим голосом" він повідомив, що РФ вимагає від України "підписання акту про капітуляцію"і обіцяє, що нібито після цього РФ "припинить вторгнення".

"Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії", - відповів Резніков.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

Інші новини:

війна в Україні Білорусь Дмитро Козак російське вторгнення Сергій Шойгу Андрій Єрмак
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