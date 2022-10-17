Автоматна черга в спину дитині: на Херсонщині окупанти вбили хлопчика, який ніс гуманітарку

Онука Ніни Устяновської розстріляли російські окупанти / Фото УНІАН, скріншот

У квітні в селі Новоолександрівка Херсонської області російські окупанти розстріляли дитину в спину з автомата. У цей момент хлопець йшов додому з гуманітарною допомогою.

Глава ОВА Ярослав Янушевич поспілкувався з бабусею загиблого хлопця на ім'я Міша.

"Автоматна черга - в спину... Так вчинили окупанти з онуком мешканки Новоолександрівки Ніни Устяновської. Батька вбитої дитини зі зброєю біля скроні возили селом, щоб змусити мовчати про звірства росіян. Жінка в чорній хустці розповідає про те, у що важко навіть повірити", - написав Янушевич в Telegram.

Загарбники вбили хлопчика ще в квітні, коли зайшли в Новоолександрівку. Як розповідає його бабуся, дитина несла 2 кг борошна. Побачивши ворожу техніку, підліток почав тікати. Але його наздогнала автоматна черга.

Очевидці кажуть, що до дитини одразу підбігли військові РФ і почали говорити, що в селі нібито була вогнева точка, а хлопчика вбив український снайпер.

Ніна Устяновська розповіла, як загарбники вбили її онука Мішу / скоіншот

Тіло хлопця завантажили і відвезли невідомому на той момент напрямку. Його батька Сергія кілька годин возили з автоматом біля скроні, щоб він не розкрив правду про злочини російської армії.

Воєнні злочини Росії

Російські військові з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області. Кількість загиблих встановлюється досі. Черговий військовий злочин Росії стався 7 жовтня близько 8 ранку.

У селі Стрілече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто. У цьому селі медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600, які знаходяться в закладі. Однак окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших.

У Куп'янському районі Харківської області виявлено тіла 20 осіб, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів. Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні.

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