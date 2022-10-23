'Хоче умиротворити агресора': у Зеленського відповіли Саркозі на скандальні слова про війну

Михайло Подоляк відповів на заяву Ніколя Саркозі / Reuters, ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з критикою допомоги ЄС Україні у відбитті агресії РФ.

"Засуджений за корупцію автор концепції "дозвольте Росії вбивати під обіцянки більше так не робити" висловив "експертну думку" з приводу ru-агресії в Україні. На жаль, саме позиція Ніколя Саркозі по відношенню до Грузії в 2008 переконала Путіна в слабкості Європи. Хтось знову хоче умиротворити агресора?", - написав Подоляк в Twitter.

/ @Podolyak_M

Скандальна заява Саркозі

Зазначимо, що екс-президент Франції в інтерв'ю тижневику Le Journal du Dimanche описав політику ЄС в українському питанні словами: "Ми танцюємо на краю вулкана".

Він упевнений в тому, що надання озброєнь Україні лише викликає більше смертей, а також більше військових дій.

На його думку, Єврокомісія діє за межами своєї компетенції в підході до війни, що йде.

"Єврокомісія є адміністративною структурою. Я ніяк не можу зрозуміти, на основі якої статті європейських угод голова Комісії Урсула фон дер Ляйен вважає себе компетентною в питаннях закупівель озброєнь і зовнішньої політики", - заявив Саркозі.

Раніше повідомлялося про те, що Італія подала в ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти-припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО і поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

Нагадавши, CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що представники США, Європи та Великої Британії обговорюють план завершення війни в Україні. Однак Київ у таких консультаціях не бере участі. Журналісти уточнили, що це діалог про те, які б моделі міг запропонувати Захід Україні для завершення війни.

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