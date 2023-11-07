"Затряслися будинки, вікна, земля": на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи

Судячи з фото із супутника 30 жовтня, на військовому аеродромі в Таганрозі знаходилися два російські літаки та чотири гелікоптери.

https://glavred.net/world/zatryaslis-doma-okna-zemlya-na-voennom-aerodrome-v-taganroge-progremeli-vzryvy-10514698.html Посилання скопійоване

​У Таганрозі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/operativnoZSU ​

У вівторок, 7 листопада, у Таганрозі Ростовської області РФ на військовому аеродромі прогриміли гучні вибухи. У небо піднявся стовп чорного диму.

"У Таганрозі Ростовської області - бавовна на військовому аеродромі. Місцеві повідомляють, що спочатку пролунали гучні вибухи, а потім в районі аеропорту піднявся стовп диму", - повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

У місцевих пабліках уточнюють, що потужний вибух на околицях Таганрога прогримів близько години тому.

відео дня

"Затряслися будинки, вікна, земля. Це все сталося поруч з аеропортом. Можливо, літак так голосно приземлився, але це не точно, адже так голосно ще й з димом вони не приземляються. Багато хто думає що це СВО, тож, ця версія теж не виключається. Залишається гадати, що сталося", - пишуть у Мережі.

Також в російських пабліках припускають, що по аеродрому в Таганрозі було завдано ударів ракетами ATACAMS.

"У Ростовській області дуже голосно. З місць передають про "приліт" біля аеродрому. Там знаходилися наші військові пташки", - йдеться у повідомленні.

Судячи з фото із супутника 30 жовтня, на військовому аеродромі в Таганрозі знаходилися два російські літаки та чотири гелікоптери.

Аеродром Таганрога - фото із супутника 30 жовтня / t.me/supernova_plus

Довідка. Таганрог-Центральний - військовий аеродром в межах міста Таганрога. Має одну бетонну ЗПС і одну запасну ґрунтову. На аеродромі дислокується військово-транспортна авіація (5-а авіаційна група 6955-ї АвБ) на літаках Іл-76 і 325-й авіаремонтний завод. Також на аеродромі є власний музей авіації.

Раньше у Таганрозі прогримів потужний вибух. Місцеві повідомили, що в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Пропагандистські росЗМІ писали, що причиною був приліт ракети або БПЛА.

Як повідомляв Главред, в ніч на 7 листопада у Криму лунали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.

У Міноборони Росії заявили, що ППО знищило 9 і перехопило 8 дронів над Чорним морем і Кримським півостровом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.