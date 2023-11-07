"Затряслися будинки, вікна, земля": на військовому аеродромі в Таганрозі пролунали вибухи

У вівторок, 7 листопада, у Таганрозі Ростовської області РФ на військовому аеродромі прогриміли гучні вибухи. У небо піднявся стовп чорного диму.
"У Таганрозі Ростовської області - бавовна на військовому аеродромі. Місцеві повідомляють, що спочатку пролунали гучні вибухи, а потім в районі аеропорту піднявся стовп диму", - повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
У місцевих пабліках уточнюють, що потужний вибух на околицях Таганрога прогримів близько години тому.
"Затряслися будинки, вікна, земля. Це все сталося поруч з аеропортом. Можливо, літак так голосно приземлився, але це не точно, адже так голосно ще й з димом вони не приземляються. Багато хто думає що це СВО, тож, ця версія теж не виключається. Залишається гадати, що сталося", - пишуть у Мережі.
Також в російських пабліках припускають, що по аеродрому в Таганрозі було завдано ударів ракетами ATACAMS.
"У Ростовській області дуже голосно. З місць передають про "приліт" біля аеродрому. Там знаходилися наші військові пташки", - йдеться у повідомленні.
Судячи з фото із супутника 30 жовтня, на військовому аеродромі в Таганрозі знаходилися два російські літаки та чотири гелікоптери.
Довідка. Таганрог-Центральний - військовий аеродром в межах міста Таганрога. Має одну бетонну ЗПС і одну запасну ґрунтову. На аеродромі дислокується військово-транспортна авіація (5-а авіаційна група 6955-ї АвБ) на літаках Іл-76 і 325-й авіаремонтний завод. Також на аеродромі є власний музей авіації.
Раньше у Таганрозі прогримів потужний вибух. Місцеві повідомили, що в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Пропагандистські росЗМІ писали, що причиною був приліт ракети або БПЛА.
Як повідомляв Главред, в ніч на 7 листопада у Криму лунали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.
У Міноборони Росії заявили, що ППО знищило 9 і перехопило 8 дронів над Чорним морем і Кримським півостровом.
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