Загибель помічника Залужного: спливли нові деталі фатального вибуху під Києвом

13-річний син Геннадія Частякова після вибуху перебуває у важкому стані, його дочка отримала легкі ушкодження.

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З'явилися подробиці загибелі Геннадія Частякова / Колаж: Главред, Фото: t.me/Tsaplienko, Instagram г. Частякова

Речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева розповіла, що людина, яка подарувала загиблому помічнику головкому ЗСУ Валерія Залужного - майору Геннадію Частякову гранати, попередила його, що вони були бойовими.

Про це розповів сам чоловік, який подарував помічнику Валерія Залужного фатальний подарунок, повідомила вона в ефірі "Радіо Свобода".

При цьому в Нацполіції не називають прізвище цього військового. Але в його кабінеті вже провели обшуки.

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"Особа, яка ймовірно вручила ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію", - заявила Рева.

Вона уточнила, що 13-річний син військового перебуває у важкому стані. Представниця МВС повідомила, що підліток перебуває під наглядом лікарів. Також вона розповіла, що дочка Геннадія Частякова отримала легкі ушкодження.

Рева додала, що попередня версія слідства поки не змінилася – нещасний випадок. Але досудове розслідування триває.

Дивіться відео - нові деталі загибелі Геннадія Частякова:

/ Скриншот

Деталі трагічної смерті Частякова

У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що гранати входили в "подарунковий набір", який на день народження Геннадію Частякову презентував колега — полковник Тимченко. Він поклав у дерев'яну коробку пляшку віскі Black Label і 6 гранат, що підтвердили троє свідків.

"Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати і пляшку хорошого віскі", — сказав він при свідках, коли вручав свій подарунок.

Журналіст не виключає, що Частяков міг сприйняти це як жарт, оскільки він забрав дітей зі школи і вдома почав розбирати з ними подарунки.

"Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тимченко дві гранати залишив собі", — поінформував журналіст.

Загибель помічника Залужного

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в результаті необережного поводження з гранатою в селі Чайки (Київська область) загинув військовослужбовець. Загиблим виявився Геннадій Частяков - він працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Загибель свого помічника підтвердив і Головком ЗСУ Залужний. "Сьогодні при трагічних обставинах в свій День народження в сімейному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина і четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що у загиблого майора Частякова був день народження. "Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик з гранатами всередині і почав демонструвати один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спочатку в руки боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату у дитини і висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - розповів Клименко.

Раніше Залужний заявив про те, що Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. "Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного",-сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

За словами Залужного, до кінця 2023 року країна-агресор Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрильї. Однак це не допоможе РФ отримати повне панування в повітрі.

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