Вибухи в окупованому Скадовську: був "приліт" по базі окупантів, багато поранених

Російські пропагандисти кажуть, що удар був по одній з будівель в центрі міста і погрожують "помстою". Зазначається, що в Скадовську "все дуже погано".

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Вибухи в Скадовську прогриміли вранці 9 листопада / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, depositphotos.com/ua, Telegram

Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Очевидці стверджують, що було два гучних "прильоти". Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Скадовську був "приліт" за місцем базування особового складу окупантів. Вони знаходилися в місцевому туристичному комплексі "Лотос".

У Скадовську пролунали вибухи / t.me/andriyshTime

Пізніше він уточнив: "Місце влучання не Лотос, а трохи далі в тому районі – будівля колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна і Портової".

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За його словами, все заблоковано, нікого не пускають до місця "прильоту".

"Вже відомо про щонайменше 15 поранених і п'ятьох "хороших росіян", які ніколи не повернуться додому", - написав Андрющенко.

Андрющенко уточнив місце "прильоту" в Скадовську / Фото : t.me/andriyshTime

Російські пропагандисти кажуть, що удар був по одній з будівель в центрі міста і погрожують "помстою". Зазначається, що в Скадовську "все дуже погано".

Також вони фактично підтверджують, що серед окупантів є жертви і постраждалі.

У Скадовську "все дуже погано" / Фото: Telegram

Скріншот / Telegram

Також у Мережі з'явилися перші фото з місця "прильоту" в Скадовську:

Фото з місця вибуху в Скадовську / Фото: Telegram

Фото з місця "прильоту" у Скадовську / Фото: Telegram

Фото з місця "прильоту" у Скадовську / Фото: Telegram

Нагадаємо, 17 жовтня в окупованому Скадовську в Херсонській області пролунав потужний вибух. Після нього над будинками піднявся густий дим. "Приліт" був по розташуванню офіцерського складу російських окупантів.

У ніч на 7 листопада у Криму лунали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.

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