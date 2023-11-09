Вибухи в окупованому Скадовську: був "приліт" по базі окупантів, багато поранених

Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Очевидці стверджують, що було два гучних "прильоти". Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Скадовську був "приліт" за місцем базування особового складу окупантів. Вони знаходилися в місцевому туристичному комплексі "Лотос".
Пізніше він уточнив: "Місце влучання не Лотос, а трохи далі в тому районі – будівля колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна і Портової".
За його словами, все заблоковано, нікого не пускають до місця "прильоту".
"Вже відомо про щонайменше 15 поранених і п'ятьох "хороших росіян", які ніколи не повернуться додому", - написав Андрющенко.
Російські пропагандисти кажуть, що удар був по одній з будівель в центрі міста і погрожують "помстою". Зазначається, що в Скадовську "все дуже погано".
Також вони фактично підтверджують, що серед окупантів є жертви і постраждалі.
Також у Мережі з'явилися перші фото з місця "прильоту" в Скадовську:
Нагадаємо, 17 жовтня в окупованому Скадовську в Херсонській області пролунав потужний вибух. Після нього над будинками піднявся густий дим. "Приліт" був по розташуванню офіцерського складу російських окупантів.
У ніч на 7 листопада у Криму лунали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.
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