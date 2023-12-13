В Одеській області вночі лунали вибухи: що відомо про атаку російських дронів

У ніч на 13 грудня російські окупанти атакували дронами Одеську область. БПЛА ворог запускав з території тимчасово окупованого Криму. Метою удару були об'єкти цивільної інфраструктури регіону.
"Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і у напрямку тимчасово окупованої Херсонщини", - повідомили Сили оборони Півдня.
ППО збила всі дев'ять дронів типу "Shahed-131/136".
Один зі збитих безпілотників впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа. Пожежники оперативно ліквідували загоряння.
Два цивільних співробітника отримали поранення, вони госпіталізовані, їхній стан задовільний.
Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автомобілів, три з них вигоріли вщент.
В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.
Тим часом у Повітряних силах повідомили, що російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави в Криму. Всі десять дронів були знищені силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Також сьогодні о третій годині ночі окупанти випустили 10 ракет по Києву.
Всі десять цілей, що летіли в напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.
Ракетний удар по Києву 13 грудня 2023
У Києві прогриміла серія вибухів - країна-агресор РФ атакувала столицю України ракетами. Всі цілі були збиті.
Однак через падіння уламків є руйнування в чотирьох районах міста - Голосіївському, Деснянському, Дарницькому, Дніпровському. Пошкоджено водопровід, горіли будинки, вилітали вікна. Проведена евакуація жителів багатоквартирного будинку.
На щастя, обійшлося без жертв. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовано до лікарні 18 осіб.
Також пошкоджено 19 автомобілів, чотири з яких повністю знищені.
У Дніпровському районі 35 приватних будинків залишаються без світла в результаті пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет.
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