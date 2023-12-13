Вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами: скільки вдалося збити

У ніч на 13 Грудня країна-агресор РФ атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.
Як повідомляють повітряні сили ЗСУ в Telegram, російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави в Криму. Всі десять дронів були знищені силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Майже всі ворожі дрони були збиті в Одеській області в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь".
Також сьогодні о третій годині ночі окупанти випустили 10 ракет по Києву.
"Всі десять цілей, що летіли в напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.
Тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами.
Ракетний удар по Києву 13 грудня
У Києві прогриміла серія вибухів - країна-агресор атакувала столицю України ракетами. Всі цілі були збиті.
Однак через падіння уламків є руйнування в чотирьох районах міста - Голосіївському, Деснянському, Дарницькому, Дніпровському. Пошкоджено водопровід, горіли будинки, вилітали вікна. Проведена евакуація жителів багатоквартирного будинку.
На щастя, обійшлося без жертв. Станом на 06:00 зафіксовано 51 потерпілого, у зокрема, 6 дітей. Найстаршій постраждалій 80 років, наймолодшій – 5 років. Всім надана медична допомога.
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