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18 "двохсотих", склад боєприпасів, техніка: авіація ЗСУ прорідила лави окупантів на Херсонщині

16 липня 2022, 08:05

Українські літаки та гелікоптери нанесли чотири влучних удари по загарбниках на півдні.

украинские самолеты, уничтоженная российская техника
Авіація ЗСУ прорідила лави окупантів на Херсонщині/ defence-ua.com, УНІАН

Захисники України за добу, 15 липня, знищили у Херсонській області майже два десятки російських загарбників і їхню військову техніку.

Також був знищений склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські воїни нанесли удар по противнику з повітря.

"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного (у Херсонській області – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз уже відомо, що під час цих ударів було знищено:

  • 18 окупантів,
  • самохідну гаубицю "Гвоздика",
  • 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • польовий склад боєприпасів.

Інформація про втрати противника після влучних ударів української авіації ще дорозвідується.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 15 липня, росіяни відчайдушно намагалися захопити Богородичне, але отримали гідну відсіч від українських бійців.

Нагадаємо, РФ вранці 16 липня вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там пожежа, на місці працюють рятувальники.

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