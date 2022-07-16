18 "двохсотих", склад боєприпасів, техніка: авіація ЗСУ прорідила лави окупантів на Херсонщині

Українські літаки та гелікоптери нанесли чотири влучних удари по загарбниках на півдні.
Захисники України за добу, 15 липня, знищили у Херсонській області майже два десятки російських загарбників і їхню військову техніку.
Також був знищений склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські воїни нанесли удар по противнику з повітря.
"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного (у Херсонській області – ред.)", – йдеться у повідомленні.
Станом на зараз уже відомо, що під час цих ударів було знищено:
- 18 окупантів,
- самохідну гаубицю "Гвоздика",
- 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- польовий склад боєприпасів.
Інформація про втрати противника після влучних ударів української авіації ще дорозвідується.
Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 15 липня, росіяни відчайдушно намагалися захопити Богородичне, але отримали гідну відсіч від українських бійців.
Нагадаємо, РФ вранці 16 липня вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там пожежа, на місці працюють рятувальники.
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