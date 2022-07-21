По Миколаєву випустили близько 10 ракет: пролунали потужні вибухи, спалахнула пожежа

Вибух у Миколаєві прогримів під ранок 21 липня / Фото Telegram

Під ранок п'ятниці, 21 липня, у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місто піддалося масованому обстрілу. В обласному центрі була оголошена повітряна тривога.

Вибухи в Миколаєві підтвердив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич. Він закликав місцевих жителів не ігнорувати правила безпеки і до кінця повітряної тривоги залишатися в укриттях.

За словами очевидців, окупанти запустили по Миколаєву близько десятка ракет. Є "прильоти". У місті спалахнула пожежа.

Як повідомляв Главред, увечері в понеділок, 18 липня, росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. Внаслідок атаки постраждала одна жінка.

У ніч на неділю, 17 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту було випущено 10 ракет. У місцях влучень спалахнули пожежі.

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