"Тепер РФ використовує лише масовані атаки": Жданов попередив про новий обстріл

Жданов попередив про можливий новий обстріл російськими ракетами/ Главред, УНІАН

Не варто рахувати російські ракети, адже у них їх ще дуже багато. Крім запасів, які витягує країна-агресорка РФ для обстрілів України, у Росії збільшили потужності виробництва нових ракет.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі. Він зазначає, що Росія клепає нові ракети у три робочі зміни, щоб поповнити запаси.

"Їх (ракет- ред.) там ще дуже багато. Сказати точно не може ніхто: ні розвідка НАТО, ні наша. Бо у них там є і запаси Радянського союзу і те, що виготовляла РФ – раніше та зараз. Виробництва у Росії працюють у три зміни та клепають ці ракети", – розповів Жданов.

Проте різниця між поставками та потребами росте, зазначає експерт. Тому в РФ зменшується кількість запасів. Через це країна-агресорка здійснює поодинокі, але масові обстріли території України.

"Тому ми зараз спостерігаємо рідші ракетні обстріли. Тепер Росія використовує лише масовані ракетні удари. А тому РФ може виготовляти ракети та накопичувати. До речі, завтра (28 листопада – ред.) буде відомо, чи накопичили вони ракети для масованих обстрілів", – пояснив Жданов.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що у країни-агресорки Росії суттєво вичерпуються запаси високоточних ракет. Проте РФ все-таки найближчим часом може здійснити масштабну атаку на критичну інфраструктуру України. У Росії через дефіцит ракет можуть намагатися пришвидшити їхнє виготовлення.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що РФ станом на цей час має ще достатньо ракет, щоб здійснювати нові масовані атаки на Україну. Зараз в армії Росії залишається близько 400 одиниць крилатих ракет Х-101 і Х-555 і приблизно така сама кількість "Калібрів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України. За словами президента, поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

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