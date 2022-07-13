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"У світі такого ще не було": РФ випустила по Україні всі види ракет

13 липня 2022, 16:57

РФ перейшла на ракети радянського виробництва.

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Російська ракета / pixabay , topcor.ru

Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.

"Ніде в світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат під час брифінгу.

Він зазначив, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України і змінив свою тактику.

"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного і Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і перш за все вражає цивільні об'єкти і гине мирне населення", - розповів Гнат.

Що стосується ракетного озброєння, яке противник застосовує, то, за словами представника Міноборони, РФ перейшла насамперед на ракети радянського виробництва.

"Багато вже йде розмов про те, що вичерпуються запаси противника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як "Калібр". Противник економить таку високоцінну техніку, для того, щоб загрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються за різними напрямками", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія готує наступ у напрямку Слов'янська та Бахмута Донецької області. На його думку, ніякі переговори з Путіним не приведуть до результатів. Путіна можуть зупинити тільки українські війська.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що стратегічні плани Путіна щодо України провалилися. За його словами, про це свідчить поразка в битві за Київ і неможливість приєднати українську державу до РФ. Український народ мужньо бореться, тому главу Кремля чекають нові невдачі.

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