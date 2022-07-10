Загибла спортсменка тренувалася з батьком: деталі ракетного удару РФ по Кривому Рогу

Дарина Курдель / Сьогодні

В результаті російського удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області загинула 20-річна чемпіонка України Дарина Курдель.

У момент трагедії дівчина разом зі своїм батьком тренувалися на спортивному майданчику. Вони потрапили під ворожий обстріл, пише Сьогодні.

Курдель була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців. Вона потрапила під обстріл разом з батьком.

Дівчина отримала важкі осколкові поранення в області серця і печінки. Вона померла в реанімації. Батька Дарини госпіталізували, за його життя борються медики.

/ Сьогодні

Як уточнили у Національному університеті Одеська юридична академія: "На 21 році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула в результаті ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз знаходиться в лікарні".

Дарина вчилася в коледжі вузу, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія". Викладачі знали її як відповідальну і старанну студентку.

/ Facebook/SVKivalov

"Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, активно брала участь у студентському житті. Дарина любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в суботу, 18 червня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як розповів голова міської ВЦА Олександр Вілкул, Прильоти ракет зафіксовані в Інгулецькому районі.

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