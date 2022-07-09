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РФ вдарила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: є загиблі і поранені

9 липня 2022, 16:29

РФ випустила по місту 10 ракет з осколковими і касетними БК, розповів Олександр Вілкул.

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РФ вдарила по Кривому Рогу ракетами / t.me/vilkul

У суботу, 9 липня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Рашисти запустили 10 ракет "Торнадо-С".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Уточнення по ранковому обстрілу Інгульця. РСЗВ "Торнадо-С" калібр 300 мм (зона ураження з модернізованим БК – до 120 км). Обстріл з дистанції понад 70 км з району між н.п. Новорайськ та н. п. Костирка окупованої орками частини Херсонської області. 10 ракет - і осколкові і касетні БК. Постріл "в ту сторону", просто по центру мирного житлового масиву з великим розльотом ракет", - повідомив він.

Вілкул також уточнив, що загинула 41-річна жінка, коли йшла на роботу. Крім того, отримала поранення дівчина 2002 року народження. У неї ураження області серця і печінки, лікарі борються за її життя. Множинні осколкові поранення у 43-річного чоловіка. Його стан середньої тяжкості.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що дівчина, яка сьогодні отримала поранення в результаті ворожого обстрілу Кривого Рогу, померла в лікарні.

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/ t.me/vilkul

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена вранці в результаті ворожого обстрілу Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими", - написав він.

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/ t.me/vilkul

Резніченко уточнив, що отримали поранення три людини. "Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини", - додав він.

Нагадаємо, в суботу, 18 червня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як розповів голова міської ВЦА Олександр Вілкул," Прильоти " ракет зафіксовані в Інгулецькому районі.

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новини Кривого Рогу війна Росії та України ракетний удар
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