У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів з лікарень: концентратори дадуть з собою

Повернути концентратор пацієнт повинен сам / скріншот з відео

МОЗ офіційно дозволив виписувати залежних від кисню пацієнтів. Однак сатурація повинна бути не нижче 94, а Сімейний лікар зобов'язаний надати кисневий концентратор.

Зараз Україна закупила 15 тисяч кисневих концентраторів і витратила на це майже 700 мільйонів гривень, пише "ТСН".

Щоб отримати кисневу підтримку в домашніх умовах, потрібно, щоб лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний кисневий концентратор і тільки тоді хворого "ковідом" мають право виписати додому.

Без декларації кисневий концентратор отримати неможливо

Крім декларації, сімейний лікар з пацієнтом підписую договір. Медик вчить родичів користуватися концентратором. Для цього сімейні лікарі самі проходили інструктаж.

читайте також"Це не чергова страшилка": у Львові пацієнтам з коронавірусом ампутували ногиКисневим концентратором хворий може користуватися, поки його сатурація не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарату. Зазвичай, потреба хворого в кисні зберігається від 10 днів до місяця.

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Повернути концентратор пацієнт повинен сам

Якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за це майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 20 тисяч гривень. У МОЗ з такими пацієнтами амбулаторіям пропонують судитися.

Варто відзначити, що вранці 21 жовтня в країні поставлені два ковідних антирекорди: за кількістю хворих (22 415) та померлих (546) за добу.

Також відсьогодні в країні посилено правила проїзду у всіх видах міжрегіонального транспорту.