У МОЗ розповіли, з якими симптомами дітям заборонено ходити до школи

Головне - температура. Якщо вона висока, дитину в школу пускати заборонено.
Легкий кашель або нежить, як симптоми, які залишилися після перенесеного захворювання, не є загрозою. Тому при таких ознаках ГРВІ школу або дитсадок відвідувати можна.
Про це повідомляє МОЗ. Також у відомстві пояснили, з якими симптомами навчальні заклади відвідувати не варто.
"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, то краще залишатися вдома", - сказано в повідомленні.
Зокрема, МОЗ закликає не пускати дітей до шкіл за такими ознаками:
- висока температура,
- безперервний кашель,
- млявість і слабкість,
- втрата нюху і смаку.
"Якщо у дитини температура, у неї з'явилася висипки, болі в різних частинах тіла та інші симптоми, то перед відвідуванням навчального закладу її повинен оглянути лікар, який і вирішить, чи варто дитині йти на заняття", - кажуть у Міністерстві.
При цьому, після захворювання, дитина може повернутися до занять, тільки якщо у нього температура не вище 37,2° і вона обходиться без жарознижуючих препаратів.
Нагадаємо, доктор і відомий телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу гру. Йдеться про сніффінг, який може стати летальним дитини.
За словами Комаровського, сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.