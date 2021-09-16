У МОЗ розповіли, з якими симптомами дітям заборонено ходити до школи

Дітей з температурою пускати в школу не можна / Фото pixabay.com

Легкий кашель або нежить, як симптоми, які залишилися після перенесеного захворювання, не є загрозою. Тому при таких ознаках ГРВІ школу або дитсадок відвідувати можна.

Про це повідомляє МОЗ. Також у відомстві пояснили, з якими симптомами навчальні заклади відвідувати не варто.

"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, то краще залишатися вдома", - сказано в повідомленні.

Зокрема, МОЗ закликає не пускати дітей до шкіл за такими ознаками:

висока температура,

безперервний кашель,

млявість і слабкість,

втрата нюху і смаку.

"Якщо у дитини температура, у неї з'явилася висипки, болі в різних частинах тіла та інші симптоми, то перед відвідуванням навчального закладу її повинен оглянути лікар, який і вирішить, чи варто дитині йти на заняття", - кажуть у Міністерстві.

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При цьому, після захворювання, дитина може повернутися до занять, тільки якщо у нього температура не вище 37,2° і вона обходиться без жарознижуючих препаратів.

Нагадаємо, доктор і відомий телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу гру. Йдеться про сніффінг, який може стати летальним дитини.

За словами Комаровського, сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.