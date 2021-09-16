На кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагу

Комаровський попередив про небезпечну дитячу "забаву" / скріншот

Доктор і відомий телеведучий Євген Комаровський попередив батьків про нову небезпечну дитячу гру. Йдеться про сніффінг, який може стати летальним дитини. Про це педіатр розповів в Instagram.

За словами Комаровського, сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.

"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їх захоплення сніффінгом. У зоні ризику, в тому числі діти молодшого шкільного віку", - стверджує Комаровський.

Доктор також згадав трагічний випадок, який стався в Дніпропетровській області. Там 15-річний хлопець вдихнув газ з балона для заправки запальничок і відразу помер. Його подруга розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом. За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.