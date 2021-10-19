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У МОЗ пояснили правила поїздок для людей з протипоказанням до вакцинації

19 жовтня 2021, 22:03

Абсолютні протипоказання до COVID-вакцинації мають менше 1% українців.

коронавірус, вакцинація
Сертифіката, що підтверджує протипоказання до щеплень, в Україні немає / Фото Reuters

Нові правила карантину і пов'язані з цим обмеження в пересуванні громадським транспортом поставили в глухий кут невакцинованих українців. Зокрема, тих, хто не може отримати щеплення взагалі.

У зв'язку з цим, в МОЗ розповіли, як людям з протипоказаннями до вакцинації можна потрапити в автобуси і потяги.

У відомстві зазначили, що абсолютні протипоказання до COVID-вакцинації мають менше 1% людей.

"Поки не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19", - розповіли в МОЗ.

читайте такожНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІТакож в міністерстві підкреслили, що оскільки Постанова №1236 не передбачає, пред'явлення українцями документа про протипоказання під час міжрегіональних поїздок, вони можуть використовувати негативні ПЛР-тести або експрес-тести на коронавірус.

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Нагадаємо, в МОЗ здивували моторошною статистикою про вакцинацію. З 27 тис. 488 осіб, госпіталізованих з коронавирусной хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 тис.893, тобто, 94,2%, не отримали жодної дози антиковідного щеплення. Крім цього, у відомстві показали страшні фото померлих від коронавірусу.

Також раніше заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець у Facebook написала моторошний пост з благанням про вакцинацію і привела в приклад страшну історію багатодітної матері, яка через коронавірус опинилася в реанімації і медики з останніх сил борються за її життя. Також вона розповіла про страшну ситуацію в реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

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МОЗ вакцинація коронавірус громадський транспорт вакцина від коронавірусу карантин новини
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