"Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних": львівський лікар закликала до вакцинації

Жінку двічі реанімували / соцмережі

Пандемія коронавірусу не вщухає, а навпаки стає ще сильнішою і захоплює в свої кайдани все більше людей. Зокрема, і українців. Про це в черговий раз заговорили лікарі, закликавши місцеве населення зробити щеплення від чуми 21 століття, бо тільки так, за їхніми словами, можна вберегти себе і своїх близьких від страшних наслідків.

Заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець в Facebook написала моторошний пост з благанням про вакцинацію і привела в приклад страшну історію багатодітної матері, яка через коронавірус опинилася в реанімації і медики з останніх сил борються за її життя.

За словами лікаря, в реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги зараз перебувають 48 інфікованих коронавірусом пацієнтів. Всі вони в критичному стані. І всі вони не отримали жодного щеплення від COVID-19.

"Летальність б'є всі рекорди. Ніхто з них не вакцинований. У ці хвилини 40 - річна мама трьох маленьких дітей - вже двічі реанімована. Ми боремося за самий мізерний шанс її врятувати. Але вся її сім'я проти вакцинації", - написала Матолінець.

Крім цього, лікар закликала людей прийти в себе і реально поглянути на світ.

Реклама

"Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки ви все ще думаєте - вакцинуватися чи ні", - підсумувала фахівець.

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІНагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Як раніше писав Главред, з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди будуть проходити в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.