У Мін'юсті оцінили чутки про послуги, які в Україні обмежать людям без військового квитка

Міністр юстиції Денис Малюська закликав громадян України не вірити чуткам про список адміністративних та інших послуг, нібито неможливих без військового квитка.

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Малюська Малюська спростував чутки про обмеження адмінпослуг людьми без військового квитка / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Міністерства юстиції Денис Малюська закликав не вірити інформації, яку напередодні поширили Telegram-канали щодо переліку адміністративних і державних послуг, які нібито буде неможливо отримати без військово-облікового документа. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У телеграм-каналах із посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які начебто будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів чи РАЦСів). Це класичний фейк та ІПСО. Дійсно окремі послуги вже обмежені, а окремі будуть обмежуватися, але точно не за списками, опублікованими і вигаданими ТГ-каналами. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", - наголосив чиновник.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Керівник Мін'юсту, зокрема, спростував те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Однак, Малюська не став озвучувати перелік держпослуг, які вже неможливі або в найближчому майбутньому будуть обмежуватися без наявності військово-облікового документа.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник СБУ Роман Костенко розкрив масштаби призову громадян до лав ЗСУ після ухвалення закону про мобілізацію.

Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

Крім того, депутати ВР хочуть внести поправки до закону, згідно з яким призовний вік у рамках загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

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