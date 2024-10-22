В МЗС провели закриту зустріч з Ердоганом: які питання обговорювались

Зустрівся з Ердоганом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Сибіга зустрівся з Ердоганом / колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Їх зустріч була закритою для преси. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Сибіга розповів, що під час зустрічі з Ердоганом вони обговорили підтримку територіальної цілісності України, Крим та інші тимчасово окуповані території, які належать Україні.

"Я підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері", - наголосив він. відео дня

Міністр закордонних справ України додав, що в розмові з Ердоганом він наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - підкреслив Сибіга.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Реджеп Тайїп Ердоган (нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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Нагадаємо, головний радник Туреччини Ялчин Топчу заявив, що офіційна Анкара підтримує повернення тимчасово окупованих територій України під контроль Києва, включно із окупованим Кримом. За його словами, вимоги міжнародного права мають бути виконані.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив, що мир в Україні можливий лише дипломатичним шляхом. Він також підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, Ердоган сказав, що низка країн НАТО нібито виступає проти членства України в Альянсі. Туреччина без поспіху розглядатиме питання щодо вступу України до НАТО.

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