У МЗС відреагували на скандал з новим послом України в Болгарії без дипломатичного досвіду

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандал з призначенням на посаду посла в Болгарії гештальт-терапевта і фахівця з коштовностей Олесі Ілащук. У відомстві зазначили, що у неї є необхідна для цієї посади освіта.
У коментарі, опублікованому на сайті МЗС України, повідомляється, що Ілащук навчалася на кафедрі міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Новопризначений посол отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство", має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин та перекладачки. Також Ілащук вільно володіє англійською мовою.
Уряд Болгарії оцінив її кандидатуру і без зволікань надав дипломатці агреман – попередню згоду уряду на прийняття певної особи в якості глави дипломатичного представництва іншої держави.
"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки всі некадрові дипломати, призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Тільки по ним, а не інтерпретаціям і образам і слід судити про роботу посла за кордоном", – додали в МЗС.
Як повідомляв Главред, указ про призначення Олесі Ілащук послом України у Болгарії Володимир Зеленський підписав 23 грудня. Вона вже брала участь у спільній нараді послів України, яка проходила 22-25 грудня в Києві та Миколаєві.
Ілащук не має ані дипломатичного досвіду, ані досвіду на державних посадах.
Як повідомляв Главред, російські окупанти змінили "гауляйтера" в тимчасово захопленому Маріуполі. Тепер їм "призначений" екс-мер Іркутська і Якутська і перший віцепрем'єр уряду Республіка Саха (Якутія) Дмитро Бердников.
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