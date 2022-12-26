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Послом України в Болгарії призначили сексолога та експерта з коштовностей без дипломатичного досвіду - ЗМІ

26 грудня 2022, 07:47
Указ про призначення Олесі Ілащук послом України Володимир Зеленський підписав 23 грудня. Вона вже брала участь у спільній нараді послів України.

Олеся Ілащук
Олеся Ілащук / Фото з відкритих джерел

Послом України у Болгарії призначили Олесю Ілащук, у якої немає ні дипломатичного досвіду, ні досвіду на державних посадах. Досі вона позиціонувалася як фахівець з сексології та дорогоцінних прикрас.

Указ про призначення Ілащук послом України Володимир Зеленський підписав 23 грудня.

Ілащук вже брала участь у спільній нараді послів України, яка проходила 22-25 грудня в Києві та Миколаєві.

Послом України в Болгарії призначили сексолога та експерта з коштовностей без дипломатичного досвіду - ЗМІ

Інформацію про те, що новий посол в Болгарії не має відношення до МЗС, Європейській правді підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Олеся Ілащук - що про неї відомо

Біографія нового України в Болгарії поки не оприлюднена, проте деяку інформацію можна дізнатися на її сторінках в соцмережі Facebook.

Один з профілів тривалий час не оновлюється. Там Ілащук позиціонується в якості фахівця з питань обробки дорогоцінного каміння. Також зазначається, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів - авторитетної організації, яка не є університетом чи освітнім центром, проте все ж надає певні освітні послуги.

Олеся Ілащук
Олеся Ілащук / Фото Facebook

В іншому профілі, який активно оновлювався до останнього часу, Ілащук позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". На Facebook-сторінці йдеться, що вона закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Крім того, зазначено, що Ілащук навчалася в ВОППГП "Український Гештальт інститут", вивчала курс МВА в бізнес-школі МІМ.

Послом України в Болгарії призначили сексолога та експерта з коштовностей без дипломатичного досвіду - ЗМІ

Згідно з даними Youcontrol, з 2010 по 2015 рік новопризначена посол обіймала посаду керівника в ювелірній компанії "Джемма". До жовтня 2021 року вона також була співзасновницею компанії. Фірма "Джемма" фігурувала у кримінальній справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо звинувачення у відмиванні коштів.

А після 2015 року по листопад 2016 року Олеся Ілащук керувала ТОВ "ДІДЖИТАЛ-ПК Лтд", яке займалося оптовою торгівлею комп'ютерів і програмним забезпеченням.

Як повідомляв Главред, російські окупанти змінили "гауляйтера" в тимчасово захопленому Маріуполі. Ним став ексмер Іркутська та Якутська і перший віцепрем'єр уряду Республіка Саха (Якутія) Дмитро Бердников.

Днями в Херсонській області підірвали автомобіль разом з "гауляйтером" окупованої Любимівки Каховського району Андрієм Штепою.

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