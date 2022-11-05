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Агресори "призначили" новим гауляйтером Маріуполя колишнього мера-корупціонера Якутська та Іркутська

5 листопада 2022, 16:41

Російські окупанти призначили нового "гауляйтера" до тимчасово захопленого Росією Маріуполя. А старого вигнали взашей.

Маріуполь, гауляйтер
Агресори "призначили" новим гауляйтером Маріуполя Дмитра Бердникова / https://ua.depositphotos.com і Петро Андрющенко

Агресори з РФ змінили "гауляйтера" у тимчасово захопленому Маріуполі. Тепер їм "призначений" ексмер Іркутська і Якутська і перший віце-прем'єр уряду Республіка Саха (Якутія) Дмитро Бердников. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знайомитися. Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердников Дмитро. Росіянин з краю оленярів. Переведений з поста першого заступника глави уряду Республіки Якутія. До цього був мером Іркутська і Якутська. Фінальний удар по угрупованню Сабліна / Іванова від ФСБшників групи прикриття Пушиліна", - говорить він.

У Маріуполі, каже Андрющенко, новий "гауляйтер" вже наступного тижня почне "чистки". З собою він привезе заміну для колаборантів, які зрадили Україну заради "постів" в окупаційних "органах влади".

"Зміна керівництва - це повний сюрприз для колаборантів Маріуполя. При тому, що з понеділка більшість колаборантів – заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації будуть звільнені. Новий господар Маріуполя Бердников прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, і навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенко збережуть функцію голови, що говорить, але від усіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений вже", – зазначив Андрющенко.

Цікаво, каже чиновник, що ще в 2019-му жителі Іркутська вимагали відставки Бердникова з поста мера ‒ оскільки він знищував громадського транспорту, віджимав бізнеси і довів до того, що всі дороги, опинилися в суцільних ямах.

За словами Андрющенка, всі "кадрові зміни" в Маріуполі обумовлені масштабними розкраданнями, які здійснювали місцеві колаборанти. І те, що вони повністю провалила підготовку майже повністю зруйнованого міста до зимового періоду.

Нагадаємо, раніше 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром Козацьким.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

А країні-агресору, Росії, у свою чергу повернули кума диктатора Путіна-Віктора Медведчука. І 55 російських окупантів.

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