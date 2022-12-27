Армії РФ наказали до кінця року вийти на адмінмежу Донеччини – Маляр

Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Окупанти хочуть вийти на адмінмежу Донеччини до кінця поточного року/ Міноборони України, Міноборони РФ

Російські окупанти мають за мету до кінця поточного року вийти на адмінмежу Донецької області.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Таку ціль перед загарбниками поставило військово-політичне керівництво. Але усі операції вони провалюють.

Загарбники найбільше сил кинули на захоплення Бахмута, але у них все одно не виходить це зробити. Це місто зараз є "нашою східною фортецею", наголосила Маляр. Усі спроби ворога оточити населений пункт провалюються.

За словами Маляр, біля Бахмута було незначне просування окупантів, але українські військові витіснили ворога.

"Але ви бачите наскільки мужньо тримається Бахмут, наскільки наші воїни завдають втрат ворогу і він просто не може просуватися далі. Там було незначне просування, але витіснили, і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у нього це не виходить", – сказала заступниця міністра оборони.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що біля Кремінної на Луганщині тривають бої. Українським воїнам вдалося трохи відтіснити російських окупантів, бойові дії уже відбуваються недалеко від міста. Тим часом військове командування РФ уже накивало п’ятами з міста, до якого наближаються захисники України. Командири окупантів перемістилися в Рубіжне.

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупаційні війська Росії на додаток до атак на Бахмутському і Авдіївському напрямках збираються почати наступ на Лиманському напрямку на Донбасі. Українські військові героїчно протистоять окупантам і не дають їм прорвати оборону. Лише на Бахмутському напрямку за добу ворог втратив 50 окупантів ліквідованими та 80 пораненими.

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