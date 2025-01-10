У МЗС назвали причину перенесення візиту представника Трампа в Україну

Україна готується до візиту і вважає його дуже важливим, каже Георгій Тихий.

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Кіт Келлог відклав візит в Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

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Кіт Келлог переніс візит до Києва з юридичних причин

Україна готується до візиту і вважає його дуже важливим

Кіт Келлог, якого Дональд Трамп планує призначити на посаду спеціального представника по Україні в майбутній президентській адміністрації, переніс візит до Києва з юридичних, а не політичних причин.

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"Щодо візиту генерала Келлога: я б віддав перевагу, щоб його команда коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

За словами представника МЗС України, жодних політичних причин, чому візит генерала відбудеться саме після інавгурації Трампа, а не до, як було анонсовано раніше, немає.

"Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні", - пояснив речник.

Український дипломат також звернув увагу на те, що Україна готується до візиту і вважає його дуже важливим.

"Ми хочемо якнайшвидше після інавгурації почати діалог із Келлогом щодо найбільш важливих питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", - додав Тихий.

Раніше експосол пояснив, чому Келлог не приїхав до Києва. Олег Шамшур вважає, що офіційна причина перенесення візиту правдоподібна, але є й інші.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Як повідомляв Главред, Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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