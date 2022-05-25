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"Спочатку відвідайте могили українських дітей": Кулеба відповів на шантаж РФ про зняття санкцій

25 травня 2022, 18:21

Україна не повинна піддаватися на провокації агресора, сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба, військова допомога Україні
Дмитро Кулеба / УНІАН , twitter.com/DeptofDefense

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів.

За словами Кулеби, Україна не повинна піддаватися на провокації агресора.

"Будь-який іноземний політик або чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, повинен спочатку відвідати могили вбитих українських дітей і поговорити з їх батьками", - зазначив Кулеба.

Кулеба додає, що Росії в коридорі для експорту українського продовольства є спробою обійти болючі санкції.

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Також Кулеба заявив, що західні країни повинні ввести заборону на перевезення російської сировини морським транспортом і затвердити ембарго на енергоресурси РФ.

"Це єдиний спосіб дійсно поставити Путіна в економічно вразливу позицію. На даний момент він відчуває себе досить безпечно, тому що його кишені повні грошей, а ціни на нафту продовжують рости", - заявив міністр.

Зазначимо, раніше в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна та інших продуктів, якщо Захід скасує санкції.

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Блокування портів

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що зараз Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза", - пояснив гарант.

За його словами, Київ вивчає, в тому числі, військовий спосіб деблокади морських шляхів. Держава звертається до країн-партнерів з проханням надати потрібну зброю.

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війна в Україні Дмитро Кулеба війна Росії та України
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