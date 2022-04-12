"Поки що не можемо підтвердити": Блінкен щодо застосування хімзброї в Україні

Ентоні Блінкен висловився про застосування хімзброї в Україні / Фото Reuters

Влада США наразі не може підтвердити застосування Росією хімічної зброї в Україні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Щодо цього питання зараз тривають консультації з партнерами, пише Sky News.

"Ми ведемо прямі консультації з партнерами, аби спробувати визначити, що насправді трапилося. Так що це реальна проблема", - цитує видання заяву Блінкена журналістам.

Як зазначає агентство, якщо підтвердиться, що в Україні застосовувалася хімічна зброя, то це може вплинути на реакцію Заходу на Росію.

Облога Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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