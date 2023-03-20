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У травні-червні почнеться активна фаза наступальних операцій - Маломуж

20 березня 2023, 18:37
Україна, як і Росія, готує резерви для операцій стратегічного рівня, впевнений генерал.
Микола Маломуж, ВСУ
Генерал назвав умову початку контрнаступу ЗСУ / 10 огшбр, УНІАН

ВСУ можуть почати активну фазу контрнаступу вже в травні-червні цього року. Україна, як і Росія, готує резерви для операцій стратегічного рівня, заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Українська сторона може зробити це протягом близько двох місяців, окупаційній знадобиться, як мінімум, чотири місяці, заявив він у коментарі Обозревателю.

"Думаю, в травні-червні ми можемо мати активну фазу наступальних операцій, звільняти Східний або південний напрямок, можливо, навіть діяти відразу на двох напрямках. Для цього все повинно зійтися в одне: готова боєздатна потужна армія, в першу чергу, резервна, яка готова виконувати стратегічні завдання, і потужні поставки озброєнь", – підкреслив він.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За словами генерала, зараз обидві сторони займаються підготовкою резервів до чергової активної фази війни. При цьому ЗСУ оборони можуть впоратися з цим завданням набагато раніше і, відповідно, раніше почати контрнаступальну операцію.

Контрнаступ армії України

Радник Головнокомандувача ЗСУ Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після отримання бронетехніки від Заходу у потрібній кількості. Також Києву треба вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ сил оборони України відбудеться через 2 місяці. На думку чиновника, ЗСУ потрібно отримати додаткове озброєння і боєприпаси.

Колишній керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ через 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ Микола Маломуж
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