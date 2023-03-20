ЗСУ готують контрнаступ: експерт назвав напрямки, де може розпочатися звільнення територій

Нещодавно міністр оборони РФ Шойгу відвідував фронт у Донецькій області. Експерт вважає, що візит цей не випадковий.

Експерт назвав напрямки, де може розпочатися контрнаступ ЗСУ / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Едельвейс

Наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках. Російські окупанти докладають зусиль, щоб з'ясувати, де очікувати основного удару. Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі Freeдом.

"За даними того ж російського злочинця Євгенія Пригожина, у районі Бахмута формуються чотири свіжі українські бригади, що свідчить, на його думку, про можливість контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку. Російські джерела називають Бахмутський напрямок другою Курською дугою. Тобто тактика часів Другої світової війни, але вже у виконанні Збройних сил України – максимальне нанесення втрат в особовому складі й техніці російським окупантам, виснаження їх, знекровлення атакуючих частин. А потім – успішний характер контрнаступу", - зазначив Снєгирьов.

Він нагадав, що міністр оборони РФ Шойгу не так давно відвідував фронт у Донецькій області. Йдеться про Вугледарський напрямок. Експерт вважає, що візит цей не випадковий.

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"Візит саме на цей напрямок було здійснено з метою інспекції фортифікаційних, тобто оборонних споруд противника. Можливий задум ЗСУ цілком читабельний – відстань від Вугледара до Маріуполя близько 10 км. До того ж вирішується і друге завдання – блокування основного транспортного хабу, Волновахи, – близько 40 км від Вугледара до Волновахи. Плюс, відповідно, розв’язання проблеми так званого сухопутного коридору, тобто тієї ділянки дороги, яка з’єднує окупований Крим із захопленими територіями Луганської та Донецької областей, і, відповідно, з Російською Федерацією", - зазначив Снєгирьов.

Перспективним з погляду можливого контрнаступу ЗСУ експерт називає Запорізький напрямок. Також він не відкидає Херсонський напрямок як перспективний для контрнаступу.

"До того ж розглядається кілька варіантів, зокрема й форсування Дніпра. Невипадково, за повідомленнями пабліків російських окупантів, зараз на території Херсонської області зафіксовано різку активізацію диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ", - додав він.

Не варто забувати і про Харківський напрямок, вважає експерт.

"Це можливість нанесення попереджувального удару безпосередньо по позиціях збройних сил країни-окупанта. Це так званий Сватівський напрямок, вихід безпосередньо до Луганська з подальшим блокуванням російського угруповання, що оперує, як на території Луганської, так і Донецької областей. Тобто сценаріїв більше ніж достатньо. Фактично зараз, завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України і, відповідно, військово-технічній допомозі з боку Заходу, створено умови для можливого успішного характеру деокупації", - резюмував Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Контрнаступ армії України

Радник головнокомандувача ЗСУ Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після отримання бронетехніки від Заходу у потрібній кількості. Також Києву треба вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ сил оборони України відбудеться за 2 місяці. На думку чиновника, ЗСУ потрібно отримати додаткове озброєння і боєприпаси.

Колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ за 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

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