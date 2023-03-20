УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ готують контрнаступ: експерт назвав напрямки, де може розпочатися звільнення територій

20 березня 2023, 02:40
Нещодавно міністр оборони РФ Шойгу відвідував фронт у Донецькій області. Експерт вважає, що візит цей не випадковий.
ЗСУ готують контрнаступ: експерт назвав напрямки, де може розпочатися звільнення територій
Експерт назвав напрямки, де може розпочатися контрнаступ ЗСУ / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Едельвейс

Наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках. Російські окупанти докладають зусиль, щоб з'ясувати, де очікувати основного удару. Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі Freeдом.

"За даними того ж російського злочинця Євгенія Пригожина, у районі Бахмута формуються чотири свіжі українські бригади, що свідчить, на його думку, про можливість контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку. Російські джерела називають Бахмутський напрямок другою Курською дугою. Тобто тактика часів Другої світової війни, але вже у виконанні Збройних сил України – максимальне нанесення втрат в особовому складі й техніці російським окупантам, виснаження їх, знекровлення атакуючих частин. А потім – успішний характер контрнаступу", - зазначив Снєгирьов.

Він нагадав, що міністр оборони РФ Шойгу не так давно відвідував фронт у Донецькій області. Йдеться про Вугледарський напрямок. Експерт вважає, що візит цей не випадковий.

відео дня

"Візит саме на цей напрямок було здійснено з метою інспекції фортифікаційних, тобто оборонних споруд противника. Можливий задум ЗСУ цілком читабельний – відстань від Вугледара до Маріуполя близько 10 км. До того ж вирішується і друге завдання – блокування основного транспортного хабу, Волновахи, – близько 40 км від Вугледара до Волновахи. Плюс, відповідно, розв’язання проблеми так званого сухопутного коридору, тобто тієї ділянки дороги, яка з’єднує окупований Крим із захопленими територіями Луганської та Донецької областей, і, відповідно, з Російською Федерацією", - зазначив Снєгирьов.

Перспективним з погляду можливого контрнаступу ЗСУ експерт називає Запорізький напрямок. Також він не відкидає Херсонський напрямок як перспективний для контрнаступу.

"До того ж розглядається кілька варіантів, зокрема й форсування Дніпра. Невипадково, за повідомленнями пабліків російських окупантів, зараз на території Херсонської області зафіксовано різку активізацію диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ", - додав він.

Не варто забувати і про Харківський напрямок, вважає експерт.

"Це можливість нанесення попереджувального удару безпосередньо по позиціях збройних сил країни-окупанта. Це так званий Сватівський напрямок, вихід безпосередньо до Луганська з подальшим блокуванням російського угруповання, що оперує, як на території Луганської, так і Донецької областей. Тобто сценаріїв більше ніж достатньо. Фактично зараз, завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України і, відповідно, військово-технічній допомозі з боку Заходу, створено умови для можливого успішного характеру деокупації", - резюмував Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Контрнаступ армії України

Радник головнокомандувача ЗСУ Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після отримання бронетехніки від Заходу у потрібній кількості. Також Києву треба вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ сил оборони України відбудеться за 2 місяці. На думку чиновника, ЗСУ потрібно отримати додаткове озброєння і боєприпаси.

Колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ за 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:40

ЗСУ готують контрнаступ: експерт назвав напрямки, де може розпочатися звільнення територій

02:02

"Джигурда, віддай їй свої чоботи": незграбна Волочкова зганьбилася перед людьмиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, як модифіковані МіГ-29 від Заходу допоможуть ЗСУВідео

19 березня, неділя
23:45

"Навіть не чинитиме опір": Арестович розповів, як Путін готується до здачі КримуВідео

22:48

Варшава може вступити у війну з Росією: посол Польщі назвав важливу умовуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:25

Чи призведуть колосальні людські втрати окупантів до заворушень у РФ: експерт здивував прогнозомВідео

21:45

Голлівудський продюсер розкритикував Дженну Ортегу за "токсичність" на зйомках "Венздей"

21:44

"Зворотка" для окупантів: В'ятрович пояснив сценарій розвалу РФ зсередини

21:10

"Путін стає токсичним для самої РФ": у Кремлі підбирають наступника російському диктатору - ГУРВідео

Реклама
20:45

Копа-зрадника наздогнала карма: на окупованій Херсонщині підірвали колаборантаВідео

20:34

"Змійку нижче": Сніжана Бабкіна засвітила татуювання в інтимному місці

20:30

Настають великі зміни: синоптик розповіла про дивовижну погоду з 20 березняВідео

20:12

Навіщо 21 березня потрібно принести в будинок 3 гілочки верби: прикмети і що не можна робитиВідео

20:01

"Приїхав милуватися братніми могилами": українська влада відреагувала на візит Путіна в МаріупольВідео

19:32

Су-27 РФ атакував український Bayraktar: опубліковано відеоВідео

19:16

Повторення Мінських угод: чи реальний такий сценарій?Погляд

18:55

"Залишимося в одному місці": росіяни накинулися на свою спортсменку за зухвалі слова про участь в ОІВідео

18:33

Принц Вільям та Кейт Міддлтон називають один одного в інтимній обстановці безглуздими прізвиськамиВідео

18:06

Армія РФ є другою за силою: В'ятрович дав несподіване пояснення

17:35

"Не зміг почати в 2014": Путін зробив нову заяву про війну і пригрозив УкраїніВідео

Реклама
17:23

Топлес і в перлах: Наталка Денисенко жадібно стискала голі груди на зухвалих фото

17:11

Коли можна відмовитися від вручення повістки до військкомату: юрист назвав умову

16:47

Геть усі чутки: як виглядає Анастасія Заворотнюк заразВідео

16:05

Кульгав і виглядав слабким: Путін викликав нові підозри з приводу свого здоров'я

16:00

У РФ закотили істерику через заяву ФРН про готовність арештувати Путіна і пригрозили танкамиВідео

15:56

Зірка "Форсажу" і "Хоббіта" записав на відео духопідіймальне звернення до українцівВідео

15:44

Росіяни тактично провалили операцію із захоплення Бахмута - ЧереватийВідео

15:29

Чорний хліб проти білого хліба: який продукт може продовжити ваше життяВідео

15:03

Японці не їдять молочні продукти і живуть найдовше: в чому секрет

14:53

Сумне свято для короля: Чарльз III зворушливо привітав Єлизавету II з Днем матеріВідео

14:53

"Повинна засмутити брехунів": Пугачова висловилася з приводу концерту Меладзе

14:49

Україна випала з топпорядку в США: експерт пояснив "зраду"

14:29

ЄС важко постачати боєприпаси ЗСУ через брак вибухівки - Financial TImesВідео

14:19

Колосально тиснуть: у ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом всього за один деньВідео

14:05

Україну до кінця березня накриють снігопади: синоптики назвали датиВідео

13:33

В ООН знову платять грошову допомогу українцям: в уряді пояснили, як оформити

13:13

З 1 квітня українців чекає неприємний "сюрприз": тарифи на воду і електроенергію хочуть змінитиВідео

13:09

"Це взагалі смішно": Полякова відверто розповіла, чому не бачить в Кароль конкуренткуВідео

13:03

Німеччина заарештує Путіна, якщо його нога ступить на територію країни - міністр юстиції ФРНВідео

13:00

"Росіяни знову пялять": у Каховці прогриміло багато вибухів, все окутано димомВідео

Реклама
12:46

3 найсуворіших заборони 20 березня, які можуть нашкодити всій родині: прикметиВідео

12:39

Провела обряд на загибель Путіна: Злата Огневич "перетворилася" на шаманкуВідео

12:33

"Їхні плани провалюються": у Зеленського повідомили хороші новини щодо БахмутаВідео

12:32

Робили і підробляли: що насправді було в банках з березовим соком в СРСР

12:02

Політтехнолог пояснив, чи втратив остаточно Кадиров довіру ПутінаВідео

12:01

Гості з'їдять і попросять ще: божевільний салат "Оселедець в шубці" по-новому рецептуВідео

11:34

Більше не один вдома: Маколей Калкін вдруге став батькомВідео

11:26

Всі плани Москви про вторгнення будувалися на пропагандистах: В'ятрович розповів, як РФ сіла в калюжуВідео

10:52

Мішина жорстко відповіла хейтерам, які звинуватили її в нездоровому схудненніВідео

10:35

Шкарлет зробив помилку в заяві про відставку з посади міністра освіти і наукиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти