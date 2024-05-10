В окупованих Ровеньках на Луганщині потужні 'прильоти': горить нафтобаза

Після вибуху в окупованих Ровеньках Луганської області спалахнула пожежа, яку видно з різних районів міста.

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В окупованих Ровеньках на Луганщині після вибуху сильна пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ввечері п'ятниці, 10 травня, в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогриміли вибухи. Після "прильотів" почалася пожежа, яку було видно з різних частин міста. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями, вибухи сталися близько 22:02. За словами місцевих, вони були досить потужними.

Пізніше в мережі з'явилися відеозаписи масштабної пожежі. На відео видно великий стовп чорного диму, який піднімається в небо.

відео дня

Дивіться відео пожежі в окупованих Ровеньках:

За словами гауляйтера окупованої частини Луганщини Леоніда Пасічника, прилетіло по нафтобазі. Окупаційна адміністрація визнала факт пожежі і повідомила, що вона сталася внаслідок обстрілу з боку Збройних Сил України.

Внаслідок удару по нафтобазі є постраждалі. Загарбники заявляють про загибель та поранення працівників нафтобази. На місце події терміново виїхали бригади швидкої допомоги.

Що слід знати про Ровеньки? Ровеньки розташовані у глибокому тилу - до лінії фронту близько 110 км. З травня 2014 року місто перебуває під контролем російських окупантів, які оголосили на Луганщині "квазіреспубліку". Згідно з даними 2017 року, населення міста складало близько 46,7 тисячі осіб, а площа міста становить 21,7 квадратних кілометри.

Вибухи у російських окупантів - новини по темі

Як повідомляв Главред, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух стався в районі "Дормаш", де розташовувались російські окупанти.

Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

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